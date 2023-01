Rekordszámú utast szállított tavaly a Wizz Air, megduplázva ezzel 2021-es teljesítményét. A forgalomnövekedésnek köszönhetően a légitársaság járatainak kihasználtsága decemberben elérte a 84,5 százalékot, ami az előző évhez képest 9,1 százalékos növekedést jelentett.

A Magyarországon piacvezető légitársaság 2023 nyarán 30 ország 64 úticéljába indít járatokat Budapestről és Debrecenből. A folyamatos kapacitásnövekedésnek köszönhetően 2023 nyarára az összes Magyarországról elérhető üléskapacitás 32 százalékát a Wizz Air biztosítja.

A rekordot jelentő utasszámnak köszönhetően a budapesti bázis is tovább bővül egy újabb Airbus A321neo modell áll szolgálatba, hogy immáron tizenhárom gép szállíthassa 64 útvonalon, 30 országba a Liszt Ferenc Repülőtérről az utasokat. A Wizz Air továbbra is a legtöbb útvonalat kínálja a magyar fővárosból.

A Wizz Air 2022-ben rekordszámú utast szállított, így a turisztikai iparág, és ezzel együtt a célországok gazdaságai is nyertesei ennek az eredménynek. Mi továbbra is mindent megteszünk azért, hogy minél több ember számára tegyük elérhetővé a megfizethető és környezettudatos repülést, hiszen ez a fajta flexibilitás az, ami mozgásban tudja tartani a gazdaságot

– mondta Jeckel Evelin, a Wizz Air hálózatfejlesztésért felelős igazgatója.

Alacsonyabb károsanyag kibocsátású repülőgépek

Budapestről idén év elejétől már kizárólag a környezetkímélőbb, alacsonyabb károsanyag kibocsátással és zajterheléssel üzemelő Airbus A321neo modellek repülnek, de a teljes nemzetközi flotta esetében is eléri az 50 százalékot ez az arány az aktuális pénzügyi év végére.

„Magyarország kiemelten fontos bázis a Wizz Air számára, ezért már idén éve elejére a jóval modernebb és környezetkímélőbb Airbus A321neo modellekre cseréltük a teljes budapesti gépparkot. Ezek a gépek jelentős környezetvédelmi előnyöket is kínálnak: a zajterhelés közel 50 százalékkal, az üzemanyag-fogyasztás 20 százalékkal, a nitrogén-oxid-kibocsátás pedig 50 százalékkal kevesebb az előző típushoz képest” – mondja a fejlesztés kapcsán Jeckel Evelin.

A Wizz Air fenntarthatósági stratégiájának is szerves része a flotta megújítása. A folyamatos járatbővítések mellett a légitársaság fáradhatatlanul toboroz új kollégákat is Európa-szerte és azon túl is. Budapesten legközelebb január 28-án, február 2-án és 17-én, Debrecenben pedig február 24-én nyílik lehetőség arra, hogy a leendő kollégák részt vegyenek a Wizz Air nyílt napjain.