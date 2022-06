Varga Zsolt írása.



A hivatkozás: funds expired, azaz alapok lejárva. Csakhogy azt egyszer sem tüntetik fel, a korábbi gyakorlattal szemben, hogy mikor fognak lejárni ezek az alapok, tehát az utasok fel sem készülhetnek rá. Azaz módjukban sem áll, hogy időben levásárolják a hamarosan lejáró összeget.

Megkérdeztük a Wizzair légitársaságot. mire vezethető vissza ez a gyakorlat, s arra is kíváncsiak voltunk, a felháborodott utasok hová fordulhatnak jogorvoslatért, elégtételért. Ami azt illeti, a válasz is fapadosra sikeredett, csak hetek múltán, többszöri sürgetésre érkezett meg.

A magyarázat szerint: „A probléma összetettsége miatt sajnos hosszú ideig tartott felgöngyölíteni a kérdést.”

A válasz lényege, hogy év elején úgy döntöttek, hogy megrövidítik a forintra és így utazásra váltható kreditek lejárati idejét. És ha ez még nem lett volna elég, a technika ördöge is rátett egy lapáttal, amikor az átállás a számlákról egyszerűen eltűntek a felhalmozott pontok.

Nos, alább a Wizzair hivatalos válasza szóról szóra.

„Az év elején az öt évnél régebbi nem lejáró kreditek lejárati dátumát megváltoztattuk és a többi kredit lejárati idejét egységesítettük a jóváírás dátumától számított 2 évre. Ennek köszönhetően egyes kreditek új lejárati dátumot kaptak, és volt közöttük olyan is, amely emiatt időközben akár le is járhatott. Erről minden érintettet külön értesített a Wizz Air, de egyes esetekben a levelezőrendszer ezt az értesítést spamként kiszűrhette, így az érintettek erről nem értesültek. Ezzel párhuzamosan az átállás során sajnálatos módon olyan technikai hiba is előfordult, amikor a számlákról eltűntek a felhalmozott pontok, de ezeket azóta már korrigáltuk. Amennyiben valakinél a hiba a továbbiakban is fennáll, a cég weboldalán keresztül tudja leadni panaszát a WIZZ-egyenleggel kapcsolatos megkeresés kategóriában:

És bár a szándékunk a lejárati idők egyértelmű feltüntetése volt, az átállás következtében egy sajnálatos technikai hiba miatt a lejárati idő feltüntetésének hiánya több ügyfelünknél is jelentkezhetett. Köszönjük az ezzel kapcsolatos jelzésüket, ennek kivizsgálását elkezdtük, a megoldásán azóta is dolgozunk. Célunk, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek az általunk nyújtott szolgáltatással, így mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezt a problémát megoldjuk.”

Az egyértelmű válasz kedvéért rákérdeztünk, a nem lejáró kreditek megváltoztatása és a többi egységesítése magyarul annyit jelent-e, hogy 2 évben maximálták a lejárati időt? Amennyiben igen, miért volt erre szükség?

„Igen, egységes 2 éves lejárati határidőt határozott meg a cég, mégpedig a jobb átláthatóság kedvéért. A lejárati idő hiányának pótlásán folyamatosan dolgoznak a Wizz Air illetékesei, reméljük, hogy minél hamarabb sikerül orvosolni a hibát globálisan is.”

Varga Zsolt írása.