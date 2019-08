Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Attól tartanak, összeomlik az amazonasi ökoszisztéma

Ha még egyszer annyi erdőt kiirtanak az Amazonasban, mint az elmúlt 20 évben, annak visszafordíthatatlan következményei lesznek - írja a 24.hu az Independent nyomán.

Az elmúlt 50 évben az amazonasi esőerdő 20 százalékát sikerült kiirtani vagy szándékosan, vagy természetes folyamatok következtében. A mostani erdőtüzek is hozzáteszik a magukét a drámai pusztuláshoz, amelyek sokkal intenzívebbek, és több helyen jelennek meg, mint egyébként szoktak. Ha még egyszer ugyanennyi, vagyis nagyjából 780 ezer négyzetkilométer erdő eltűnik, a pusztítás visszafordíthatatlan lesz, az esőerdő ökoszisztémája összeomlik, és annyi kivonhatatlan szén-dioxid kerül a levegőbe, hogy az egész bolygóra nézve katasztrofális következményei lesznek - olvasható a portálon.

Ha az erdőirtás ilyen ütemben folytatódik, az egy világvégét hozó, ketyegő bomba a bolygó számára: az eredmény nemcsak helyi, de globális katasztrófa lesz.

Az amazonasi esőerdőben egyébként is szoktak erdőtüzek lenni, július és október között nincs mindennap esőzés, ezért korábban is előfordultak erdőtüzek, de nem olyan mértékben, mint amilyet most tapasztalunk.