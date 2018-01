Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az EU legkevésbé demokratikus állama Magyarország

Az EU legkevésbé demokratikus országa Magyarország – erre a megállapításra jutott a Freedom House elemzése a hvg.hu híre szerint.

Magyarország még szabadnak minősül, de a demokrácia állapotát mérő 100 pontos skálán csak 72 pontot ért el.

Az EU második legrosszabb helyezettje Bulgária 80 ponttal. A régiónkból Románia 84, Lengyelország 85, Horvátország 86, Szlovákia 89, Csehország és Szlovénia 93, Ausztria pedig 94 ponton áll, az EU 28 tagállamából 16 is 90 pont fölött jár, vagyis a világ legdemokratikusabb országai közé tartoznak - írta a portál.

Az egész világon mindössze két ország ért el 100 pontot: Finnország és Svédország, míg 99 pont Hollandiának és Kanadának járt. A legrosszabb hely Dél-Szudán (2 pont).

Magyarországot külön is kiemeli az elemzés: ez az egyik olyan ország, amely ígéretes sikertörténet is lehetett volna az előző évtizedekben, mostanra mégis egy autoriter rendszer felé halad. Az ország populista vezetői konszolidálták a hatalmukat, közben viszont meggyengítették a demokratikus intézményrendszert, és már törvényi szinten is támadják a civil szervezeteket - fogalmaztak a Freedom House szakértői.

