Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Baj lesz a bejglivel és a flódnival

Gyenge diótermésre számítanak a szlovák termelők, mert az időjárás nem a diónak, hanem a dió kártevőinek kedvezett. Különösen agresszívek a dióburokfúró legyek.

Szeptember közepén Szlovákia több régiójában is hozzáláttak a diószedésnek, a termesztők azonban nem lehetnek elégedettek, sok helyütt ugyanis gombásodás és baktériumos betegségek is sújtották a termést - írta a pozsonyi Új Szó. Emiatt idén kevesebb dió kerülhet a boltokba, ami az árakon is meglátszik majd.

A termelők idei számításait ugyan nem húzták keresztül a tavaszi fagyok, komoly gondokat okoztak viszont például a dióburokfúró legyek amelyek csapadékos időjárás esetén támadnak. Ez a kártevő két három évvel ezelőtt jelent meg tömegesen az ültetvényeken. A dió permetezése 5-6 évvel ezelőtt még szinte nem is létezett, ám Magyarországon idén már 12 alkalommal permetezték a diót.

Mivel az idei diótermés gyengébb lesz a vártnál, szinte biztosra vehető az árak növekedése. Az elmúlt évben a dió kilójáért hat eurót is kértek az eladók, de voltak piacok, ahol 8-10 euróba került a dió kilogrammja.