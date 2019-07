Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Borzalmas jóslat: gyakorlatilag kihalnak a lengyelek

A negyvenmilliós Lengyelország lakossága kevesebb mint 100 év alatt a negyedére csökkenhet, amit már-már egyfajta kihalásként élhetnek meg azok, akik szeretik a lengyeleket.

Mint szinte minden európai országot, Lengyelországot is sújtja a népességcsökkenés problémája - emlékeztet a gazeta.pl. A 2015-ben hatalomra került kormánypárt erre válaszul vezette be család 500+ programját, amelyben emelte a többgyerekesek családi pótlékát. Az új szabályok bevezetése után több gyerek is született, de ez a hatás kihunyt.

A friss előrejelzések szerint borzalmas következménye lehet annak, ha továbbra sem sikerül megállítani a népesség fogyását. Van ugyanis olyan forgatókönyv, amely szerint a jelenlegi 38 millióból 2100-ig 27,5 millió lakost veszít Lengyelország, azaz 10 millió körülire zuhan az országban élők száma. (Egy másik jóslat szerint Lengyelország lakossága a következő 25 évben várhatóan 2,8 millióval csökken, a termékenység hanyatlása és a kivándorlás következtében.)

A gyerekek aránya a népességben a 2018-as 16 százalékról 2100-ra 14 százalékra eshet a vészforgatókönyv szerit, miközben a 65 év felettieké 20-ról 31 százalékra, ezen belül a 80 évnél öregebbeké 6-ról 15 százalékra emelkedhet. El lehet képzelni, milyen terhet róna ez az egészségügyre.