Figyelmeztettek a boltok: fogyóban az állatkaja a briteknél

A koronavírus-járvány az állateledelek piacára is hatással van: az Egyesült Királyságban hatalmas keresletnövekedést produkáltak a kisállatoknak szánt eledelek, a bezártság alatt ugyanis rengetegen döntöttek az állattartás mellett.

Az egyesült királyságbeli élelmiszerboltok figyelmeztetést adtak ki: a koronavírus-járvány következtében bevezetett lezárások miatt egyre többen vettek magukhoz házikedvencet, ez pedig azt jelenti, hogy néhány kutya- és macskaeledelből hiány alakulhat ki átmenetileg - írja a BBC.

Rengeteg kisállat talált gazdára a lezárások alatt

A Sainsbury's boltláncban például elfogytak a tasakos kutya- és macskaeledelek, sőt szerintük ezekből országos szinten is hiány van. A száraztápok és a konzervek azonban elérhetőek. A Morissons üzleteiben hónapokig nem lesz várhatóan az összes termék teljes mértékben elérhető, de elegendő készlettel rendelkeznek a különböző eledelekből. A cég szerint példátlanul nőtt az Egyesült Királyságban a kisállatok száma, így pedig a kereslet is jelentősen megugrott az állateledelek iránt. Ezért a beszállítóik a kapacitásokat is növelnék. A Morrisons felhívta az állattulajdonosok figyelmét arra is, hogy szükségtelen pánikvásárlásba kezdeni, van elég állateledel a boltokban. A brit Tesco pedig szintén erős kereslettel találkozott.



Beruháznak a gyártók



Helen Warren-Piper, a Pedigree és a Whiskas állateledeit gyártó Mars Petcare UK vezetője elmondta, hogy a kereskedők szokatlan keresletnövekedéssel találkoznak a lezárások óta, ezért a cég jelentős beruházásokat tett a gyártókapacitások bővítése érdekében. Egy másik állateledel-gyártó, a Purina is hasonlóan látja a helyzetet: ők soha nem látott keresletet tapasztalnak a termékeik, így a tasakos macskaeledelek iránt is. A Felix és a Gourmet eledelek forgalomnövekedése közel háromszorosa a piacénak. A Purina folyamatosan azon dolgozik, hogy ki tudják szolgálni a vásárlókat és több állateledelt gyártanak mint eddig bármikor, ennek ellenére elképzelhető, hogy egyes termékeik nem folyamatosan elérhetőek egy-egy kereskedőnél.