Drámai bejelentést tett a Mercedes tulajdonosa

Nem csak az Audi, a Mercedes is elbocsátásokra készül. A megszűnő munkahelyek száma tízezres mértékű lesz, a cég világszerte levő valamennyi üzemét érinti.

A Mercedes-Benz tulajdonosa, a Daimler bejelentette: világszerte minimum 10 ezer munkahelyet meg kíván szüntetni, hogy felszabadítsa az elektromos autó gyártásához szükséges pénzügyi forrásokat.

A bbc. com hírportálon olvasható cikk szerint a Daimler személyzeti főnöke, Wilfried Porth azt mondta az újságíróknak: a megszűnő munkahelyek száma öt számjegyű tartományban lesz. A bejelentésre néhány nappal azt követően került sor, hogy az Audi közölte: 61 ezer németországi munkahelyéből 9 500-at hasonló okokból megszüntet - idézi a dehír.hu.

A Daimler szerint az autóipari ágazat "történetének legnagyobb átalakulásán" halad keresztül. A CO2 semleges mobilitás irányában történő fejlesztés komoly beruházásokat igényel. A Daimler ezért jelentette be november közepén, hogy programot indít a versenyképesség, az innováció és a beruházási források erősítése érdekében. E program részeként 2022 végéig a vállalat személyi jellegű költségeit körülbelül 1,4 milliárd euróval (több, mint 470 milliárd forinttal) tervezzük visszafogni és, további lépések mellett, a vezetői pozíciók számát világszerte 10 százalékkal csökkentik.

Az elektromos autógyártásra átállás költségei és az eladások csökkenése miatt az autóiparban ebben az évben már 50 ezer munkahely megszüntetését jelentették be eddig - írja a Financial Times. A Mercedes még júniusban jelentette be, hogy az autóeladások tervezettnél alacsonyabb szintje miatt egyelőre elhalasztja a kecskeméti gyár bővítését.