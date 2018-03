Globális válságra figyelmeztet a magyar elnök

Elkezdődött a globális vízválság, amelynek közvetett hatásait Magyarországon is érezni lehet - mondta el Kőrösi Csaba a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóság vezetője az M1-en.

Már nem vehető adottnak, hogy mindig és mindenkor kellő mennyiségű és minőségű víz áll rendelkezésre, elkezdődött egy globális kihatású vízválság - magyarázta a szakértő az MTI szerint.

Úgy véli, ennek közvetlen hatásait Magyarországon még nem érezni, mert a vízkészletek és a víz minősége is jó. Ugyanakkor a világban több helyen válságos helyzet alakult ki a vízhiány, az áradás, vagy a rossz minőségű víz miatt. Ezek az események eddig lokálisak voltak, de most már összekapcsolódnak, 5-15 millió emberre hatnak, az emberek elhagyják otthonaikat és ezt érzi meg most Magyarország is - mondta el Kőrösi Csaba, aki arra is kitért, hogy a világon a szennyvíz 80 százalékát még mindig kezeletlenül engedik vissza a természetbe, emellett a vízkészlet gyorsan csökken.

"Ezzel két végén égetjük a gyertyát" - fogalmazott Áder János beosztottja.

