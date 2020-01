Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gyújtogatókat vádolnak az ausztrál hatóságok

Az idei szezonban több, mint 180 ember ellen emeltek vádat Ausztráliában gyújtogatásért. A helyi törvények szerint az elítélt vétkesek akár 25 év börtönt is kaphatnak.

Tavaly november óta 183 ember ellen emelt vádat New South Wales rendőrsége bozóttüzekkel kapcsolatos bűncselekmények és szabálytalanságok miatt - közölte az ausztrál hatóság.

A 18 ember és sok millió állat életét követelő bozóttüzek kapcsán tavaly novembertől számítva 205 esetben állapítottak meg a hatóságok mulasztást, vagy gyújtogatást.

A hatóságok 24 ember ellen szándékos gyújtogatás miatt emeltek vádat, mások nem tartották be a tűzvédelmi előírásokat, vagy figyelmetlenségükkel, például egy cigaretta eldobásával rontották a helyzetet.

A helyi hatóságok létrehoztak egy külön akciócsoportot, a Tronto több helyi rendőrségnek nyújt segítséget, egyben kérik a lakosságot, hogy a tüzek keletkezéséről minden felvételt juttassanak el a hatóságoknak.

New South Wales törvényei szerint az emberéletet veszélyeztető tűzokozásért 25 év börtön is kiszabható, de a mulasztásos vétségek is akár egyéves börtönbüntetéssel járhatnak.

A térségben január 2-a óta rendkívüli állapot van hatályban, jelenleg is 4,9 millió hektáron lángol a tűz.

Közben Scott Morrison miniszterelnök arra buzdította a külföldi turistákat, hogy a tüzek ellenére is nyugodtan jöjjenek minél nagyobb számban látogatóba. Ausztrália össztermékének 3,1 százalékát adja a turizmus, a Reuters szerint a tavalyi nyári szezonban 2,7 millió külföldi jött az országba.