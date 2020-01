Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ha ezt tapasztalja magán, megfertőzte az új kínai vírus

A kiindulópontjáról vuhani koronavírusnak nevezett új influenzaszerű járvány szédületes sebességgel terjed, és centiméterekre van attól, hogy világjárványnak minősüljön. Az amerikai hatóságok pontos leírást adtak a betegség jellegzetességeiről.

Az új kínai vírus, amely influenzaszerű megbetegedést okoz biztosan megfertőzött 440 embert és közülük kilencen életüket vesztették. Az első esetet az USA-ban is regisztrálták - egy 30 éves illető Washington államban betegedett meg. A tudósok még nem értik pontosan a betegséget, de a Centers for Disease Controll and Prevention (CDC) az egészségügyi dolgozók segítésének céljával közzétette annak jellemzőit.

Ez egyfajta öndiagnosztikát is lehetővé tesz: aki ezeket a tüneteket tapasztalja magán, annak alapos oka van aggódni, hogy megfertőzte a vuhani vírus (kódnevén: 2019-nCoV). Láz és a gyengébb légúti megbetegedések tünetei, például köhögés vagy nehéz légzés. A tüdőgyulladás tünetei, mint például állandó orrfolyás, torokfájás, fejfájás.

Nagyobb veszély

Ezek a tünetek igazából akkor aggasztóak, ha a következő történt az elmúlt két hétben valakivel:

A kínai Vuhan városába utazott a vírus megjelentését megelőző 14 napban.

Ha közeli kapcsolatban volt egy valakivel, akit esetleg megfertőzhetett a vírus - ezt még vizsgálják az orvosok -, a betegsége alatt az elmúlt 14 napban.

Ha közeli kapcsolatban volt egy olyan beteggel, aki az orvosi szakvélemény szerint elkapta a vuhani vírust az elmúlt 14 napban.

A közei kapcsolat azt jelenti, hogy nagyjából az ötméteres környezetében volt, vagy egy szobában, illetve vizsgálati vagy váróhelyiségben tartózkodott vele, mégpedig úgy, hogy nem volt rajta megfelelő védőruha. A CDC arra figyelmeztet, hogy aki mostanában Vuhanban járt és az említett tüneteket tapasztalja magán, annak pánikszerűen orvoshoz kell fordulnia. A vírus őrülten gyors terjedését az alábbi ábra mutatja:

Kerüljük az állatokat

A koronavírusok főként azokat az embereket veszélyeztetik, akiknek viszonylag gyenge az immunrendszerük, így az kisgyermekeket és az idősebbeket. A kórokozó ellen nincs oltóanyag. A házi kedvencek szintén elkaphatják a fertőzést, amely komoly szövődményekkel fenyeget, sőt halálos is lehet.

Védekezésként kerülendő a kontaktus olyan személyekkel, akik az említett tüneteket (köhögés stb.) mutatják. Ne érjünk a szemünkhöz, az orrunkhoz vagy a szájunkhoz piszkos kézzel. Mossunk gyakran kezet szappannal és vízzel, úgy, hogy legalább 20 másodpercen át sikáljuk a kezünket. Kerüljük az állatokat és az állatokat kínáló boltokat.