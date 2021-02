Harapófogóba került a magyar kormányfő szövetségese

Feloldhatatlannak látszó választás elé került Matteo Salvini, az olasz jobboldali Liga elnöke, ismert populista politikus, Orbán Viktor miniszterelnök egyik szövetségese. El kell döntenie, hogy a pártját támogató üzleti köröknek kedvezzen-e vagy kitartson eddig bevált radikális jobboldali irányvonala mellett.

Miután váratlanul belecsöppent az olasz belpolitikai válság közepébe, Mario Draghinak, az Európai Központi Bank (ECB) elnökének kormányt kéne alakítania, hogy az ország elkerülje az előrehozott választásokat a pandémia idején. Ehhez olyan politikai erőket kellene megnyernie balról és a jobbról, amelyek eddigi politikusi, bankvezetői pályafutása során vele szemben homlok egyenes politikát, nevezetesen euroszkeptikus, elitellenes vonalat vittek - vezeti fel a kormányalakítás körülményeit firtató cikkét a Financial Times.

A két párt, amelynek támogatását valahogy meg kellene szereznie a kormány működéséhez, a radikális baloldali Öt Csillag és a radikális jobboldali Liga. Ezek a pártok már akkor is ellenségesek voltak az euróval és az eurózónával szemben, amikor Draghi 2012 nyarán elmondta híres mondatát, miszerint az általa akkor vezetett ECB bármit megtesz az euró értékének védelme érdekében. (Ezzel egy csapásra véget vetett a közös európai valuta elleni akkori spekulációnak.) Ugyanakkor három évvel ezelőtt ez a két politikai erő mindenkit meglepve félretette ideológiai szembenállását, és részben az EU brüsszeli bürokráciájával szembeni közös ellenérzésükre alapozva koalíciós kormányt alakítottak.

Róka fogta csuka

Persze nem csupán Draghinak van feladva a lecke, hanem a két pártnak és vezetőiknek is. Végül is annak idején olyanfajta szakértői kormányt alakítottak, amilyet most Draghi készül összehozni. Ami az Öt Csillagot illeti - amely egyébként jelenleg a legnagyobb képviselőcsoporttal rendelkező politikai erő az olasz parlamentben -, vezetői kijelentették, hogy nem támogatják Draghit. Ugyanakkor a párt megosztott, képviselőinek egy része kilépéssel fenyegetőzik, hogy támogathassa az új kormányt. Az Öt Csillag jelenleg népszerűtlen, így sok politikusa nem szeretne előrehozott választást.

Emiatt azonban a kormányalakítás sikere alapvetően a Ligán és Salvinin múlik. Az olasz YouTrend közvélemény-kutató cég mandátumszámolása szerint a Liga tartózkodása vagy támogatása nélkül Draghi nem tud stabilan kormányozni, mert nem lenne meg ehhez a parlamenti többsége. Kivéve, ha az Öt Csillag meggondolja magát és mégis mögé áll. Salvini kiinduló álláspontja az, hogy hajlandó támogatni egy olasz egységkormányt, de jobban tetszene neki, ha előrehozott választások lennének.

Nem olyan egyszerű

A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. A pártját támogató észak-olaszországi üzleti körök stabil kormányt akarnak az ország élén látni, amely képes lebonyolítani az uniós helyreállítási alap támogatásainak szétosztását, ami fontos a gazdaság talpra állításához. Eközben Salvini népszerűsége az elmúlt évben hanyatlott, ezért megritkult körülötte a levegő. A pártelnök küszködik pártja összetartásával, mert a regionális vezetők nem követik, miközben az üzleti holdudvar Draghit akarja - mondja Gianluca Passarelli politológus professzor. Úgy látszik, mintha hajlana az új miniszterelnök támogatására, ám valójában kényszerítik erre.

Eközben azzal kénytelen szembe nézni, hogy az olasz radikális jobboldalon egyre erősebb konkurenciája támadt az Olaszország Fivérei párt és vezetője, Giorgia Meloni személyében. Utóbbi jelezte, hogy nem támogatja az olasz egységkormányt. Összességében Salvini legjobb esélyének az új kormány támogatása látszik, amelynek hátterében magára ölthetné a gazdasághoz értő politikus jelmezét. Francesco Galietti, a Policy Sonar politikai kockázatelemző intézet szakértője szerint olyan helyzetbe kerülhet, mintha belépne a legendás francia idegenlégióba: új útlevelet, és ezzel új politikai személyiséget kaphatna.