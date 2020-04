Húsvéti főzőcske: ezt ajánlják az élelmiszer-biztonságiak

Lehet-e enni nyers gyümölcsöt? Hány fokon pusztul el a koronavírus? Fertőz-e az élelmiszerek csomagolása? A járványhelyzet a főzésre és az étkezésre is hatással van, húsvétkor ráadásul még többen veszik a konyha felé az irányt. Szakértők szedték össze a tudnivalókat.

A járványhelyzet számos kérdés vet fel az élelmiszerek elkészítéséről, tárolásáról is. Az egyik leghitelesebb amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports cikkében szakértők járták körül a legfontosabbakat. Ezen kívül szó lesz a magyar hatóság javaslatairól is.

Fertőz-e az élelmiszer?

A vírust egyre jobban megismerik a szakemberek, de egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a betegség az élelmiszerekkel terjedne - mondja Donald Schaffner, a Rutgers University élelmiszer-biztonsági karának professzora.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a SARS és a MERS - amelyek szintén koronavírusok és az elmúlt két évtizedben okoztak járványt - sem terjedtek élelmiszerekkel, így ez is bizakodásra ad okot. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne kellene figyelni a higiéniára: Consumer Reports cikke szerint pontosan azokat a szabályokat kell betartani, amelyeket egyébként is meg kellene tenni, amikor élelmiszerrel foglalatoskodik valaki. Tehát mindenki mosson kezet főzés előtt és után, és közben is, például, ha nyers húst, tojást vagy a halakat kezel. Emellett meg kell mosni a gyümölcsöket és zöldségeket, a nyers tésztát pedig nem tanácsos megenni. Érdemes a nyers húst külön tárolni és külön vágódeszkát használni a húsoknak és a zöldségeknek, gyümölcsöknek.

Veszélyes-e a nyers zöldség, gyümölcs?

Schaffner szerint ugyan elméletileg lehetséges, ha mondjuk egy fertőzött ember letüsszent egy almát, azt pedig valaki más megfogja az üzletben és utána az arcához nyúl, akkor elkaphatja a betegséget.

Annak azonban sokkal nagyobb a lehetősége, hogy az illető úgy kapja el a vírust, hogy a beteg mellett áll a zöldségespultnál. Éppen van ezért szükség a kellő távolság megtartására. Valamint arra, hogy kezet mosson mindenki bevásárlás után a lehető leghamarabb. A zöldségeket és gyümölcsöket nem kell máshogyan megmosni a járványhelyzetben, mint ahogy egyébként kell: azaz bő vízzel, esetleg zöldségkefével átdörgölve például az almákat, krumplikat.

Mi a helyzet a csomagolóanyagokkal?

Az amerikai Járványügyi Hivatal (CDC) szerint a koronavírus emberről emberre leginkább cseppfertőzés útján terjed, így egyelőre nem tudnak olyan esetről - legalábbis a Consumer Reports idézett cikke szerint - amikor a vírus közvetlenül a csomagoláson vagy az ételen keresztül fertőzött volna. Ugyanakkor az lényeges, ha valaki hozzányúl valamihez, amelyen a vírus megtalálható és utána pedig megérinti az orrát, a száját vagy a szemét, akkor akár megfertőződhet.

Az élelmiszercsomagolások esetében azonban alacsony a kockázat: a The New England Journal of Medicine március 17-én megjelent előzetes kutatás szerint például a koronavírus műanyag és rozsdamentes acél felületeken 72 óráig jelen volt, míg a kartonon 24 óra elteltével nem találtak életképes vírust.

Az az idő, amely alatt a víruskoncentráció a felére csökken a rozsdamentes acél felületeken már csak 5,6 óra, műanyagon pedig 6,8 óra volt. A kartonon valamivel több mint 3 óra, bár a kutatók a vizsgált minták között itt nagyobb eltéréseket találtak. James E. Rogers, a Consumer Reports szakértője szerint, ha a vírus valamilyen felületen jelent van még nem jelenti azt, hogy a megfertőződéhez elegendő életképes mikroba van jelen. Annak pedig szintén alacsony az esélye, hogy egy csomag minden olyan tényezőnek ki van téve, ami a vírus elfordulásához szükséges.

A kockázatot úgy lehet csökkenteni, ha a bevásárlás után kezet mos valaki, az élelmiszereket tisztítható felületre helyezi, kicsomagol, megmossa a felületet, amire pakolt, utána pedig újból kezet most. Az üvegekben, továbbá a műanyagból vagy fémből készült dobozokban érkező termékeket le lehet mosni fertőtlenítő törlőkendővel is kívülről. Vagy, ha mondjuk száraz tésztáról vagy lencséről van szó, akkor egy saját mosható tartóba, tálba is át lehet tenni.

Éttermi rendelés: igen vagy nem?

Az ételrendelésről nem kell félni Benjamin Chapman, a North Carolina State University élelmiszer-biztonsági szakértője szerint. Sok házhoz szállító cégnél elérhető már a érintésmentes átvételi lehetőség,

A teendő mindössze annyi, hogy a vásárló tegye át az ételt a saját tányérjába, dobja ki azt a tárolót, amiben érkezett a rendelés és mosson kezet.

Főzőcske és a szatyros kérdés

Ahogy korábban a Nemzeti Népegészségügyi Központ tanácsai alapján a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) megírta, az élelmiszerek hőkezelése minden esetben megöli az esetlegesen előforduló vírusokat, így a főzés, sütés és a melegen fogyasztandó ételek élelmiszer-biztonsági szempontból meghatározott +63 Celsius fok feletti hőmérséklete életképtelenné teszi a koronavírust, ezért pár perces forralással, sütéssel elpusztítható.

Nincs bizonyíték arra, hogy a vászontáskák terjesztenék a betegséget Benjamin Chapman szerint, azonban a szakember minden vásárlás után kimossa a saját bevásárlótáskáit. A menetrend itt is a szokásos, hazaérkezés után a szatyor kerüljön a mosógépbe, a bevásárlást végző személy pedig mosson kezet.