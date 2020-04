Idősotthonokban arat a koronavírus

A koronavírus-járvány a korábban gondoltnál jobban sújtja az idősotthonokat, több európai országban a járvány minden második halálos áldozata idősotthonban lakó ember a London School of Economics (LSE) adatsora szerint, amelyet az Index idéz.

A kutatók az olasz, spanyol, francia, belga és ír adatokat nézték át ebből a szempontból, és az előzetes eredmény szerint az idősotthonok érintettsége annál is nagyobb, mint amit általában gondolni szokás - idézi a Guardian cikkét a portál.

Tömeges idősotthoni halálozásokról és magukra hagyott, agonizáló öregekről több országból is jöttek hírek, először Spanyolországból, később Franciaországból és máshonnan is súlyos halálozási adatokról érkeztek beszámolók. A belga kormány is elismerte, hogy az idősotthonokban "még nincs ellenőrzésük alatt a helyzet", miután a brüsszeli 146 idősotthonból 116-ban van jelen a fertőzés.

Magyarországon a Pesti úti idősek otthonában idáig hivatalosan 198 fertőzöttet találtak és nyolcan haltak meg ott a járványban, az ügyben politikai felelősségkeresés is zajlik a fenntartó főváros és a kormány között, de más hazai idősotthonokban is terjed a vírus.