Kétségbeejtő helyzetbe került a Harry-Meghan hercegi pár

Lehet-e valaki félig a brit királyi család tagja és félig magánember? Ezt a kérdés veti fel Meghan hercegné és Harry herceg részleges szakítása királyi életükkel, és a válasz az, hogy az életmódváltás kétségbeejtő eredménnyel járhat.

Harry herceg és Meghan hercegné tudatos szakítása a brit királyi házzal zűrzavaros kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, mit jelenthet a függetlenség a főhercegi párnak - indítja a Financial Timesnon (FT) megjelent cikkét Camilla Cavendish a Harvard egyetem tanára, aki korábban a brit kormányban is dolgozott. Az első furcsaság mindjárt az az ellentmondás, hogy miközben a házaspár szakítani akar a királyi család tagjait övező médiafelhajtással, globális sztárokként folytatják életüket. Ezzel azt kockáztatják, hogy az egyik aranykalitkából a másikba zárják magukat.

A Meghan neve után megxitként csúfolt életmódváltás a brexit másik oldala: muszáj figyelemmel kísérni, bár a tét jóval kisebb. Nem rexitről van szó, azaz a royal family nem vonul ki a közéletből, de kárt okozhat a brit diplomáciának. A királynő kínosan ügyel rá, hogy a miközben gondosan ápolja a brit monarchia hagyományait, ezt diszktéren, háttérbe húzódva teszi. Ha azonban a unokája és annak felesége a királyi örökség egy részéből, a Royal Sussex márkanévből kereskedelmi forgalomban értékesíthető védjegyet csinál, akkor "lesüllyed" Donald Trump szintjére, aki saját kereskedelmi márkáját (a Trump brandet) is csillogóra fényezi amerikai elnöki megbízatásával.

Szerencsétlen történet

A történet középpontjában Harry herceg áll, aki 12 évesen elvesztette édesanyját, és utálja a médiát, amelynek hiénái azon a bizonyos éjszakán levakarhatatlan érdeklődésükkel a halálos balesettel végződött őrült menekülésbe hajszolták Diana hercegnő autóját. Afganisztáni szolgálatát azért kellett feladnia, mert állítólag veszélybe sodorta társait, miután rá különösen harciasan vadászott az ellenség. Miután csak hatodik a trónöröklési sorban, azaz nagyon távol van attól, hogy király legyen, úgy gondolta, jobb célokat választhat magának, mint hogy egyik ceremóniáról a másikra járjon.

Vissza akart vonulni a nyilvánosságtól, ám ezt lehetetlenné teszi, hogy egy színésznőt vett feleségül. Meghan mögött sikeres karrier állt, mielőtt férjhez ment Harryhoz. Amit kiderült, hogy új életet kezdenek, a hercegné megbízást kapott a Disneytől egy szinkronra. Az ezért kapott fizetséget a hírek szerint jótékonysági célra fordítják, ami máris rávilágít az életmódváltás csapdájára, amibe kerültek: nem vállalhat normál munkát az, aki a királyi család tagja.

Ha szakít eddig életével, akkor rögtön azzal fogják vádolni, hogy pénzé akarja tenni státuszát. Edward Wessex grófja, a királynő harmadik fia azt követően volt kénytelen feladni független életét, hogy tévés vállalkozása megtört egy embargót Vilmos herceg egyetemi éveinek bemutatásával 2001-ben - emlékeztet az FT cikkírója.

Szerencsétlen helyszín

Kanadában, amelyet új második otthonuknak választottak máris beszólt nekik a sajtó. Kanada nem átmeneti otthon olyanoknak, akik el akarnak jönni Nagy-Britanniából, miközben megmaradnak a királyi család tagjának - írta a Globe and Mail, amely egyébként hagyományosan királypárti újság. A lap szerkesztőinek, nem azzal van baja, hogy a házaspár új élete a biztonsági költségek miatt a kanadai adófizetőknek is pénzébe fog kerülni, hanem azzal, hogy ha jelképesen is, a brit államfői hatalom közelebb kerülhet az észak-amerikai országhoz. Az alkotmány szerint a királyi család a távolból gyakorolja hatalmát.

A protokoll számít, legalábbis addig, amíg a Brit Nemzetközösség tagállami elfogadják, hogy a királynő az államfőjük. És ezt a londoni kormánynak is komolyan kell vennie, amikor a brexit után erősíteni akarja kapcsolatait Észak-Amerikával, amelynek értelmisége hajlamos sznob és rasszista országnak látni az Egyesült Királyságot. Egyesek szerint a britek nem bocsátották meg az amerikaiaknak, hogy VIII. Edwardnak le kellett mondania trónról, hogy feleségül vehesse a többszörösen elvált amerikai Wallis Simpsont.

Szerencsétlen médiaügyek

Az FT cikkének szerzője a sussexi házaspár esküvőjéből csak a rózsaszín romantikát látta, ám Meghant már ezen a napon kikezdte a sajtó. Korábban Katalin hercegnével, Vilmos feleségével sem bántak kesztyűs kézzel, de nem kötöttek bele olyasmibe, hogy liliomot is kötöttek menyasszonyi csokrába, amivel egyes babonák szerint a menyasszony rosszat hozhat az esküvőn környezetében lévő gyermekekre. És ezt számos további ügy követte, amelyek igazolták azt a szabályt, hogy akik nem szeretik a sajtót, azokat a sajtó sem szereti.

A következő felvonás a Mail on Sunday elleni per lesz, amelyet Meghan indított, mivel a lap nyilvánosságra hozta egy magánlevelét, amelyet apjának írt. Nem az a gond, hogy a pert aligha nyerheti meg, hanem az, hogy az ügy a lehető legnagyobb médiacirkuszt kavarja, azaz éppen olyan hatással jár, amitől szabadulni akarnak, és ha árnyékot vetne a királyi hát más tagjaira is, azzal mindenki veszítene.

Szerencsétlen státusz

A királynő együttérzéssel és nagyvonalúan kezeli unokája életmódváltását, ám könnyen lehet, hogy a lehetetlennel próbálkozik - véli az FT cikkírója. A sussexi házaspár talán soha nem lesz független a koronától. Bár a királyi család állami finanszírozási alapjából nem kapnak pénzt, a biztonságukról és külföldi látogatásaik finanszírozásáról vélhetően továbbra is az állam gondoskodik majd és továbbra is függeni fognak a trónörökös, Károly Cronwalli hercegségének jövedelméből kapott apanázsuktól.

Károly türelmét a végsőkig tesztelte a hercegi házaspár szakítása eddigi életükkel, ám továbbra is büszke kisebbik fiának katonai múltjára és jótékonysági tevékenységére. Nagy szégyen lenne, ha ez feledésbe merülne pusztán azért, mert sussexék lecserélik az udvari élet kötelezettségekkel terhelt luxuskalitkáját a márkanevükből élő sztárok állandó pörgésének mókuskerekére.

Hűségeskü Harry herceg első nyilvános megszólalásában a királyi szappanopera újabb fejezetének megnyílása óta egy jótékonysági rendezvényen magyarázta döntésük hátterét. Annyit árult el, hogy sok-sok hónapnyi tanakodás után arra, jutottak, nincs más lehetőségük, mint életmódjuk radikális megváltoztatása. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a herceg ne lenne elkötelezett a nemzetközösség, hazája és a királynő iránt. A hadseregben is vállalt volna feladatokat, ha erre lehetősége lett volna, ám sajnos nincs - fejezte be hűségesküjét.