Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Koronavírus: kemény szavakkal üzent a fiataloknak a WHO főigazgatója

Az új típusú koronavírus nemcsak az időseket, de a fiatalokat is megbetegítheti. Nem vagytok legyőzhetetlenek, ez a vírus hetekre kórházba juttathat, vagy akár meg is ölhet - üzente a fiataloknak a 24.hu tudósítása szerint Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója pénteki virtuális sajtótájékoztatóján Genfben.

Ez a vírus hetekre kórházba juttathat, vagy akár meg is ölhet. De még ha nem is betegedtek meg, az a döntésetek, hogy hová mentek, élet és halál közti különbséget jelentheti valaki más számára - idézi a főigazgató szavait a portál. Koronavírus: több mint 275 ezer a fertőzöttek száma a világon Kiemelte azt is, hogy nemcsak az országok, de a nemzedékek közötti együttműködésre is szükség van a világjárvány feltartóztatása érdekében. Az otthoni karanténban lévő embereknek azt üzente, különösen vigyázniuk kell magukra, étkezzenek egészségesen, ne dohányozzanak és ne fogyasszanak alkoholt. Ügyeljenek szellemi és testi egészségükre is és törődjenek a családdal. Tedrosz szerint a WHO Kínában talált egy beszállítót, amely gyorsan tudna védőfelszereléssel szolgálni. Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet egészségügyi válsághelyzetekkel foglalkozó missziójának vezetője a védőfelszerelések és a vírus kimutatására szolgáló tesztek hiánya mellett azt hangsúlyozta, hogy az utazási korlátozások és a légijáratok leállítása szállítási nehézségekkel hátráltatja a koronavírussal szembeni küzdelmet. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html