Koronavírus: nagyon nehéz lesz mindenkit beoltani

Ha elkészül végre a vakcina, akkor is sok nehézségre kell számítani, ameddig mindenkit be lehet oltani. Európában közben egyre több terület esik el, fokozódnak a korlátozások.

Folyamatos alkalmazkodókészségre lesz szükség a koronavírus elleni oltási stratégiák meghatározása során Európában - hangsúlyozta az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) - írja az MTI. Jelenleg egyelőre hiányzik azon oltóanyagok tulajdonságainak ismerete, amelyek az Európai Gazdasági Térségben is elérhetővé válhatnának. Az ECDC szerint nem segít a helyzeten, hogy a szakértők hiányos ismeretekkel rendelkeznek a koronavírusról és a Covid-19-betegségről. Az oltási terveket és stratégiákat ezért az új információkhoz kell igazítani. Ha rendelkezésre áll az oltóanyag, kezdetben akkor is korlátozni kell a kínálatot, és a mindenkori szállítási kapacitáshoz kell igazítani azt. A legfontosabb, hogy mindazok megkapják az oltóanyagot, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. A kezdetben várható szűk keresztmetszetek miatt az európai országoknak meg kell határozniuk az oltásban majd elsőbbséget élvező csoportokat.

Spanyolországban a koronavírus-járvány miatt sorra be-, illetve kilépési korlátozásokat léptetnek életbe a tartományok; hétfőn újabb három régió, Baszkföld, Aragón és Asztúria döntött az intézkedés bevezetéséről. Spanyolország 17 tartományából már ötben támasztanak olyan szigorú feltételeket az utazókkal szemben, mint a munkavégzés, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a rászorulók gondozása, vagy más igazolt vészhelyzet. Az észak-keleti Navarrában és La Riojában a múlt héten lépett életbe az erről szóló döntés. A tilalom Baszkföldön lesz a legszigorúbb, ahol keddtől a tartományon belül sem lehet szabadon közlekedni.

Az újbóli általános karantén egyre inkább elkerülhetetlennek látszik Franciaországban a koronavírus-járvány "brutális" második hulláma miatt, amely az elsőnél is erősebbnek ígérkezik. Emmanuel Macron államfő keddre összehívta a védelmi tanács ülését a Covid-19 fertőzéssel kapcsolatos újabb intézkedések megvitatására, amely után Jean Castex miniszterelnök először a politikai pártok, majd a szakszervezeti és munkáltatói szervezetek vezetőivel egyeztet a védelmi tanács második, szerdai ülése előtt. A következő napok egyeztetéseinek nem titkolt célja az egészségügyi krízis miatti újabb korlátozások megvitatása.

Az olasz vendéglátósok az utcára vonultak a legutóbbi korlátozások ellen. Nápolyban a polgármester is a kora esti zárás miatt tüntető étteremtulajdonosokkal együtt menetelt, miközben Milánóban az utcákra kitett üres asztalokkal tiltakoztak a hétfőn életbe léptetett szigorításokkal szemben. Több város központját rendőrgyűrű zárta le az estére meghirdetett tiltakozások miatt. Nápolyban a bárok, presszók és éttermek tulajdonosai azt kiabálták, nem segélyt, hanem munkát akarnak. A békés tiltakozáshoz Luigi De Magistris polgármester is csatlakozott. A város belvárosát rendőrgyűrű felügyeli az estére meghirdetett újabb demonstráció miatt, amelyen az oktatás újraindítását követelő családok is részt vesznek. A milánói vendéglősök az utcára kitett üres asztalok mellett térden állva hangoztatták, hogy nem csak a járvány, hanem a kormány intézkedései is térdre kényszerítik őket.

Moszkvától keletre eső régiókba tevődött át a Covid-19 járvány súlypontja - tájékoztatott a Kreml, miközben az Oroszországban egy nap alatt kimutatott fertőzöttek száma újabb rekordot döntött meg. A hatóságok az "arany középutat" keresik annak érdekében, hogy az egészségügyi korlátozásokkal ne ártsanak az ország gazdaságának.

Az orosz fővárosban az elmúlt héten egytizedére rövidült le az új koronavírus kimutatásának ideje - ezzel kapcsolatban konkrét számadatot nem nevezett meg -, a kórházi ágyállomány terhelésének mértéke pedig az egyötödére csökkent, amely így is meghaladta a 10 ezret.

A koronavírus-járvány erősödése miatt ismét elhalasztják a legnagyobb német kormánypárt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökválasztó kongresszusát. Az eredetileg április 25-re meghirdetett, majd a járvány első hulláma miatt december 4-re halasztott kongresszust 2021-ben tartják meg, az időpontot legkésőbb januárban jelölik ki. A választmány és az elnökség minden tagja a küldöttek közvetlen, személyes részvételen alapuló hagyományos kongresszusi formátumot támogatja, de a járvány miatt egyelőre nem lehet ilyen rendezvényt tartani. Ezért a következő hetekben megvizsgálnak több alternatívát, a többi között azt, hogy az 1001 küldött miként tanácskozhatna egy online fórumon.

Hamarosan, mintegy két héten belül elérhetik befogadóképeségük felső határát a belgiumi kórházak intenzív osztályai, amennyiben a koronavírus-fertőzés miatt kórházi ápolásra szoruló betegek száma a jelenlegi ütemben növekszik. Belgiumban kétezer ágy áll rendelkezésre az ország intenzív osztályain, ahol a betegek száma mintegy nyolcnaponta megkettőződik a járvány miatt. Jelenleg 757-en részesülnek intenzív ellátásban a kórházakban ápolt 4827 ember közül Belgiumban. Négy napon belül meghaladja az ezret az intenzív osztályokon lévők száma.