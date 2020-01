Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Koronavírus: tobább emelkedett az áldozatok száma

Szombaton a kínai hatóságok közölték, hogy immár 41 halálos áldozata van az új járványnak, amit a koronavírus egy nemrégiben azonosított változata okoz. Közben Európában, Ausztráliában is megjelent a betegség. Szijjártó Péter külügyminiszter pénteki közlése szerint magyar érintettje egyelőre nincs a koronavírusnak.

Szombaton a kínai hatóságok közölték, hogy immár 41 halálos áldozata van az új járványnak, amit a koronavírus egy nemrégiben azonosított változata okoz - írja a 444.hu a BBC-re hivatkozva. A portál megjegyzi, hogy pénteken még csak 26 halálos áldozatot tartottak nyilván. Az elhunytak között van egy orvos is. Eddig mintegy 1300 ember fertőzöttségét azonosították a hatóságok szerte a világban, majdnem az összes megbetegedés Kínában történt.

A járványról december 30-án értesítették a világot a kínai hatóságok. Azóta számos ázsiai országban is előfordultak megbetegedések, ahogy Észak-Amerikában, Ausztráliában és péntek óta Franciaországban is kezeltek már vírussal fertőzötteket. Szijjártó Péter pénteki közlése szerint azonban magyar érintettje egyelőre nincs a koronavírusnak, de a külügyminiszter azt is javasolta, hogy azok, akik Hupej tartományba terveznek utazást, halasszák el, ha pedig Kína más városaiba utaznak, kövessék a konzuli szolgálat honlapját, és regisztráljanak konzuli védelemért.

A kínai egészségügyi hatóságok jelentése szerint az első 17 áldozat 48 és 89 év közötti. A 17 hatvan év feletti áldozatból 15-nek más krónikus betegsége is volt, Parkinson-kór és cukorbetegség is. Köztük csak négy volt nő - írta a BBC. A további 24 áldozatról nincs részletesebb leírás.

Három fertőzött beteget jelentettek már Malajziából, kettőt az Egyesült Államokból, ahol a chicagói beteg után szombaton reggel már egy harmadik, coloradói betegnél is koronavírus-fertőzést gyanítanak. Három beteget jelentettek Szingapúrból, hármat Franciaországból - egyet Párizsból, kettőt Bordeaux-ból. Szombaton az első ausztráliai fertőzöttet is regisztrálták. Ezen kívül Thaiföldön 5, Makaón 2, Japánban 2, Vietnámban 2, Dél-Koreában 2 esetről tudnak - írja az Index.

A járvány a kínai Hupej tartományban lévő Vuhan városából indult, ahol 11 millió ember él. A városban és több környező településen teljesen leállították a tömegközlekedést. E településeket nem lehet elhagyni és meglátogatni sem, az utakon ellenőrzőpontok vannak. Mintegy 40 millió ember van most karanténban.

Vuhanban egy ezer ágyas kórházat is felhúztak a kínaiak mindössze hat nap alatt, előre gyártott elemekből, hogy kezelni tudják a betegeket.

Kínában lezárták a népszerű turistahelyeket, így a pekingi Tiltott Várost (egykori császári palotát), a Nagy Fal leglátogatottabb részeit. Hongkongban és Makaón is lefújtak ünnepi rendezvényeket, amelyeket a most kezdődő holdújév alkalmából szerveztek volna. Az ünnep alkalmával általában 3 milliárd ember utazik el meglátogatni családtagjait, ami a mostani járvány miatt óriási kockázatot jelent.

Akik az elmúlt hetekben Vuhanban jártak, azokat külön is felszólították, hogy maradjanak otthon.

A betegek először lázzal és száraz köhögéssel küszködnek, majd egy hét után légzési nehézségek léphetnek fel, amely már kórházi ellátást igényel.