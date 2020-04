Koronavírus: változás jön a román-magyar határon

A román-magyar határon át munkába ingázók helyzetét is rendezte a csütörtökön, nem sokkal éjfél előtt ismertetett nyolcadik román katonai rendelet az MTI szerint.

A rendelet kimondja, hogy nem kell karanténba vagy lakhelyi elkülönítésbe helyezni Romániában a román-magyar határon át ingázókat, ha nem mutatják a koronavírus-fertőzés tüneteit. A dokumentum rögzíti, hogy ingázónak tekintik azokat a személyeket, akik igazolják, hogy valamely határátkelőtől 30 kilométerre laknak és dolgoznak a határ valamelyik oldalán, és hetente legalább egyszer hazatérnek.

A rendelet újdonsága az is, hogy az ingázók immár nemcsak a Létavértes-Székelyhíd, a Méhkerék-Nagyszalonta és a Nyírábrány-Érmihályfalva határátkelőket vehetik igénybe, hanem a Nagycsanád-Kiszombor, Nagylak-Nagylak, Battonya-Tornya, Gyula-Gyulavarsád, Ártánd-Bors, Vállaj-Csanálos és Csengersima-Pete határátkelőket is. A jogszabály külön kitér arra, hogy az ingázók mezőgazdasági gépekkel is átléphetik a határt.

Bizonytalanságra panaszkodtak

A romániai sajtó az elmúlt hetekben sokat foglalkozott azzal, hogy a folyamatosan változó szabályok miatt lehetetlen helyzetbe kerültek a határon át ingázók. A megszólaltatott érintettek egyfelől arra panaszkodtak, hogy nagyot kell kerülniük, hogy olyan átkelőhelyen léphessék át a határt, amely kimondottan az ingázókért tart nyitva, másfelől arról, hogy így sem biztosított számukra, hogy a határ magyar vagy román oldalán nem teszik 14 napos karanténba vagy lakhelyi elkülönítésbe őket.

A Marcel Vela belügyminiszter által ismertetett katonai rendelet további engedményeket tett a kijárási korlátozások terén. A jogszabály szerint elhagyhatják a lakásaikat a megfelelő nyilatkozat kitöltésével a méhészek, a halászok, illetve azok is, akik gépkocsit, gépkocsialkatrészeket vásárolnak vagy szervizbe viszik autójukat. A rendelet szerint nyitva maradnak a piacok, amelyeken azonban csakis az őstermelők árulhatják termékeiket.

A bentlakásos is rendelkeztek

A katonai rendelet szerint a szükségállapot ideje alatt tilos felfüggeszteni az öregotthonok, gyerekotthonok működését. Ezek személyzete 14 napos turnusokban váltja egymást, ez alatt munkahelyi, illetve otthoni elkülönítésben tartózkodik.

Romániában március 16-ától vezettek be rendkívüli állapotot a koronavírus-járvány miatt, amely lehetővé teszi, hogy a belügyminiszter katonai rendeleteket hozzon, amelyeket azonban a miniszterelnöknek is ellenjegyeznie kell.