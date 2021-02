Látványos győzelemet arattak a kormány felett a lengyel vendéglátósok

Lengyelországban immáron nem csupán alkalomszerűen, hanem tömegesen utasítják el a bíróságok a közegészségügyi hatóságok bírságait, amelyeket a rendeleti tiltás ellenére kinyitó vendéglátósok cégeire vetnének ki.

Lengyelországban egyre több bíróság állapítja meg ítéleteiben, hogy a tisztiorvosi szolgálat által kiszabott büntetések, amelyek a koronavírus-járvány miatti szigorítások dacára kinyitó szolgáltatókra vetnek ki, alkotmány- és törvényellenesek - adta hírül a Business Insider Polska. A tisztiorvosi szolgálat nem tehet mást, mint ezekben az esetekben visszaadja a beszedett pénzt, és állnia kell a bírósági eljárás költségét is.

Főleg a jogászok keresnek az ügyeken, a bíróságok csak az idejüket vesztegetik, de időt és pénzt vesztenek a vállalkozók is. A szabályok alóli felmentés vonatkozik azokra is, akik nem viselik a kötelezőnek előírt arcmaszkot, megszegik a karantén szabályait, vagy nem tartják be a kellőnek mondott távolságot. Mindez az egymásnak ellentmondó jogszabályok miatt is alakult így, az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek tartja azokat a korlátozásokat, amelyeket nem törvénybe, hanem kormányrendeletbe foglaltak. Elutasították a gyülekezési szabadság korlátozását is.

A vajdasági adminisztrációs bíróságokon már 215 perirat csak ezekkel a beadványokkal foglalkozik. Ha ezek az ügyek a "normális" bíróságok elé kerülnek, azok is törlik a bírságokat. Nagyon ritka az ügy, ahol a tisztiorvosi szolgálat büntetésének helyet adnak, a polgári szabadságjogokat a lengyel bíróságok ritkán engedik korlátozni.