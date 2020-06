Lecsap a kormány a szemetelőkre, új hatalmi szerv jön

Hulladékrendészetet is fel fog állítani a kormány egyebek mellett az illegális lerakók elleni fellépésre, miközben kivehetik a szemétszállítást az önkormányzatok kezéből.

Palkovics László májusban vitte a kabinet elé azt a törvénycsomag-tervezetet, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) készített a hulladékgazdálkodási hatóság felállításáról, a csomagról, amely átformálná a hulladékgazdálkodás eddigi rendszerét, még nem hozott végleges döntést a kabinet - írja a 24.hu. A kormányülésen az új rendszer pénzügyi megalapozottságát illetően merültek fel kételyek, és az önkormányzatok - köztük fideszesek - ellenállásával is számolnak.

Az Átlátszón a múlt héten szivárgott ki az az ITM-előterjesztés, amely állami monopóliummá tenné a hulladékgazdálkodást, a lakossági szemét begyűjtésének feladatát pedig elvenné az önkormányzatoktól. Palkovicsék javaslata lehetővé tenné, hogy 15 éves koncessziós szerződéssel "megbízható" magánvállalkozások lépjenek be a hulladéküzletbe - hasonlóan a kaszinóbizniszhez.

A miniszter a törvénycsomag több hónapos csúszása ellenére hétfőn bejelentette, hogy július 1-jétől elindítják a hulladékgazdálkodási hatóság, azaz Körforgásos Gazdaság Nemzeti Hivatala (KGNH) felállítását, és megkezdődik az illegális hulladéklerakók felszámolása is. A hulladékrendészeket a többi között a természetkárosító hulladéklerakók ellen vethetik majd be, és arra is feljogosítanák őket, hogy tettenérés esetén kényszerintézkedéseket alkalmazzanak.