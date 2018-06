Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már csak Putyinnal egy mondatban emlegetik Magyarországot az EP-ben

A jogállamiságról tartottak vitát az Európai Parlamentben, amelyben a magyarokat-lengyeleket egy kalap alá vették. Szerintük a Putyin-terv minden hátterében.

Hosszú ideje tart Lengyelország és az Európai Unió között a jogállamisági vita Varsó igazságügyi reformjáról, amely a kormány - így a politika - hatáskörévé teszi a bírák nyugdíjazását, vagy épp a kinevezésüket. Több javaslatot is tett már Brüsszel, hogy a lengyelek hogyan enyhítsenek a törvényen, és bár tettek is lépéseket az ügyben, ezeket keveslik az Európai Parlamentben és a Bizottságban, így nem függesztik fel az uniós hetes cikkely szerinti eljárást, amelyet jogi atombombaként szoktak emlegetni.

Várható volt, hogy szerdán ismét téma lesz Lengyelország helyzete, miután Strasbourgban vitanapot tartottak a jogállamiságról az EP-ben. Az sem volt meglepő, hogy az unió másik renitens tagállamáról, Varsó szövetségeséről, vagyis Magyarországról is szó esik az eseményen.

Nem működnek önök együtt nagyon szorosan Steve Bannonnal, aki az Európai Uniót akarja aláásni? És Orbánnal, aki Putyin nagy barátja. Ez egy egész hálózat, amelyik saját tervvel rendelkezik. Nem a bírák nyugdíj-korhatáráról van szó. Arról van szó, hogy az ön pártja egy megtorló rezsimet működtet Lengyelországban és a lengyelek ennél jobbat érdemelnek - idézi a HírTV Sophie In't Veldet, a Liberálisok EP-frakciójának vezetőjét, aki a jogállamiság strasbourgi vitanapján kérte számon a lengyel kormányt még szerdán. Mellette Putyin propagandistájának nevezte a lengyel és a magyar kormányfőt.

De kitértek külön a törvénymódosításokra is, amelyeket Varsó hozott. "Sajnálatos módon a Bizottság csak azt a következtetést tudja levonni, hogy az áprilisban és májusban meghozott négy törvény nem elégséges arra, hogy megszüntesse az aggályainkat és elhárítsa a jogállamiság megsértésének a veszélyét. Azok az intézkedések, amelyeket az elmúlt hat hónapban bevezettek a lengyel hatóságok, már eddig is kárt okoznak és a továbbiakban is ez a helyzet" - mondta az EB első alelnöke, Frans Timmermans.

A jogállamiság a fejlődés záloga, mondta el Mark Rutte, holland miniszterelnök, aki szerint ehhez az unió minden támogatást meg is ad. "Nem lehet demokratikus legitimitás a jogállamiság nélkül. Hadd legyek világos: az Európai Unió a törvényeken és az értékeken alapszik. Az uniós tagság nem egy szándéknyilatkozatból áll, az a sajtószabadság, a független igazságszolgáltatás, a jogbiztonság és más demokratikus vívmányok feltétel nélküli tiszteletén áll. Ez köt bennünket össze egy értékközösséggé" - jelentette ki beszédében Mark Rutte.

A fotó forrása: Frederick Florin/AFP.

