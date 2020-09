Medikán csapott le Görögországra

A Ianos névre keresztel, hurrikánszerű vihar komoly károkat okozott Görögországban Athéntól északra. Legalább két ember meghalt, egy személyt még mindig keresnek, több százan pedig olyan épületekben rekedtek, melyek kijáratát elöntötte a víz - írja a BBC beszámolója alapján a 444.hu.

A medikán - a trópusi ciklonokhoz hasonló jegyekkel rendelkező mediterrán ciklon - pusztítása nyomán az ország északi és déli részét összekötő vasútközlekedést leállították, szüneteltek a komp- és a repülőjáratok pénteken - derül ki a portál cikkéből.

A Karditsa városát elérő 120 kilométer/órás szélvihar fákat döntött ki és földcsuszamlást okozott. Egy híd is összeomlott a városban.

Az Időkép beszámolója szerint Ianos - más néven Cassilda - az idei szezon első medikánja, amely csütörtökön vált medikánná.

A medikán középpontjában közel 990 hPa-ig csökkent a légnyomás, körülötte pedig spirál alakba szerveződő zivatarok forogtak. A műholdfelvételen olykor-olykor a hurrikánokra jellemző szemfal is jól látható volt.

A ciklon szélviharral érte el a Jón-szigeteket, Zakynthos-t, Lefkada-t, Kefalóniát, a keletkezett hatalmas hullámok több hajót is a partra sodortak, emellett kidőlt fák, leszakadt vezetékek, feltépett tetőszerkezeteket maradtak Ianos után.

A lehullott nagy mennyiségű csapadék már most is komoly villámárvizeket okozott a térségben. Gavalou-ban már közel 120 milliméternyi eső gyűlt össze az elmúlt 24 órában de 500 milliméternél több csapadék is hullhat.