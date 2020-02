Megbénították Athént a nyugdíjreform ellen tiltakozók

Beszüntették kedden a közalkalmazottak a munkát Görögországban a tervezett újabb nyugdíjreform elleni tiltakozásul, valamint leállt a főváros tömegközlekedése, és sztrájkba léptek a tengerészek is - írja az MTI.

A kezdeményezéshez csatlakoztak Athén tömegközlekedésének a dolgozói is, a fővárosban 24 órára leálltak a metrók, a buszok, a villamosok és a trolik is. A tengerészek szintén sztrájkba léptek, és az újságírók szakszervezete is háromórás szolidaritási sztrájkot jelentett be. Valamint az Infostart összefoglalója szerint a munkabeszüntetés érinti a polgármesteri hivatalokat és prefektúrákat is.

A kormány szerint a pénteken megvitatandó nyugdíjreform a több évtizedes fenntarthatóságot célozza meg. A csomag - így a kabinet - egyebek közt megkönnyítené a nyugdíjasoknak a munkába való visszatérést. De a szakszervezetek úgy vélik, hogy az új reform a pénzügyi válság idején alkalmazott gazdasági szigort viszi tovább és a nyugdíjak csökkenésével jár.

A válság és a megszorító intézkedések a nyugdíjrendszert is érintették, a nyugdíjkorhatárt például 67 évre emelték. A hét hónapja beiktatott Kiriákosz Micotákisz kormányfő választási kampányában egyebek közt adócsökkentést és tizenharmadik havi nyugdíjat ígért - emlékeztettek a szakszervezetek.

A görög válság idején hússzor csökkentették a nyugdíjakat az országban. A helyi idősek nyugdíjasok járandóságai olyan alacsonyakká váltak a 2010-ben kirobbant adósságválságot követő megszorítócsomagok miatt, hogy csak egy régi trükkel tudják megőrizni korábbi életszínvonalukat, nevezetesen azzal, hogy elköltöznek hazájukból - ahogy azt korábban részletesen bemutattuk.