Megtalálták a rákkeltő műanyagok ellenfelét

Új frontról jöhet a segítség a műanyag elleni háborúban: tudósok olyan baktériumtörzset fedeztek fel, amelyek megeszik a műanyag egy nehezen újrahasznosítható változatát. A segítség pedig jól jön: az 1950-es évek óta több mint 8 milliárd tonna műanyagot állított elő az emberiség, ezek jó része azóta hulladéklerakókba és a természetbe, így például az óceánokba került.

Baktériumok is beszállhatnak a műanyagszennyezés elleni harcba, a tudósok ugyanis toxikus műanyagból táplálkozó baktériumot fedeztek fel: ez az első olyan ismert baktérium, ami a poliuretánt támadja meg - írja a The Guardian.

A Pseudomonas baktérium új törzsét laboratóriumban a poliuretán legfontosabb kémiai alkotóelemeivel táplálták. A hulladékevő baktériumot egy olyan szeméttelepen találták, ahova a műanyagokat dobják. Évente ugyanis több millió tonna műanyagot gyártanak, amelyeket azután sportcipők, konyhai szivacsok vagy éppen habszigetelésekhez használnak fel. Azonban ezeket nagyon nehéz újrahasznosítani, így a nagy részük a szeméttelepeken köt ki használat után.

Tetőzi a bajt, hogy bomláskor ezek a műanyagok mérgező és rákkeltő vegyi anyagokat bocsáthatnak ki, amelyek a legtöbb baktériumot megölik. Az újonnan felfedezett törzs viszont képes életben maradni.

Ellenállnak a mérgező anyagoknak is

A kutatók arra jutottak, hogy a baktériumok képesek ezeket a vegyületeket kizárólagos szén-, nitrogén- és energiaforrásként használni. Gombákat már használtak a poliuretán lebontására, azonban ipari felhasználáshoz a baktériumokkal könnyebb dolga van a szakembereknek.

Bár a tudósok a törzs fő jellemzőit azonosították, nagy mennyiségű műanyag hulladék kezelésére akár 10 évet is várni kell.

Hermann Heipieper, a kutatócsoport egyik résztvevője a német Helmholtz Centre for Environmental Research-UFZ intézetből elmondta, hogy a felfedezés egy fontos lépést jelent ahhoz, hogy az eddig nehezen újrahasznosítható poliuretánt jobban tudják ezentúl kezelni. A kutató szerint azonban mindig fontos lesz, hogy minél kevesebb nehezen újrahasznosítható műanyagot használjanak az emberek és a környezetben lévő műanyag mennyiségét is csökkentsék. Az 1950-es évek óta ugyanis több mint 8 milliárd tonna műanyagot állítottak elő az emberek, ezekből pedig rengeteg jutott az óceánokba is.

Sorra érkeznek a kreatív megoldások

Ahogy a Buksza (a napi.hu szerkesztőségi blogja) már korábban megírta, több meglepő helyről is érkezhet megoldás a műanyagok problémájára. Ugyan ezek nem oldják meg a világméretű gondot egyik napról a másikra, de a tudósok bíznak abban, hogy nagyobb mértékben is be lehet majd vetni ezeket. Kutatók felfedezték például, hogy a viaszmoly-férgek át tudják rágni magukat a műanyagon. Christophe LeMoine, a kanadai Brandon Egyetem professzora szerint ugyanis a viaszféregnek olyan bélmikróbái vannak, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy lebontsák a műanyagot.

Lucy Hughes, brit dizájner pedig halhulladékból készült anyaggal váltaná ki az egyszer használatos műanyagot. A MarineTex névre hallgató innovatív anyag komposztálható és biológiailag lebomlik, így többek között az élelmiszer- és italcsomagolásban lévő műanyagot helyettesítheti a jövőben. A csomagoláshoz előállított műanyag 40 százalékát ugyanis mindössze egyetlen használat után eldobják.