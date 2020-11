Nem kér segítséget az összeomlás szélére került Lengyelország

Az állampolgári jogok biztosa és a lengyel ellenzéki pártok nem értik, miért nem fogadja el a varsói kormány a járvány kezelésében kínált német segítséget.

Adam Bodnar, az állampolgári jogok szóvivője Mateusz Morawiecki lengyel kormányfőhöz intézett felszólalásában feltette a kérdést: miért nem válaszolnak arra az ajánlatra, melyek a német kormány tett a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatban. Az alkotmányra hivatkozott, amely biztosítja az egészséghez való jogot az állampolgároknak, így el kellene fogadni a külső segítséget - írta az onet.pl.

Az ellenzék azt követeli, hogy a varsói vezetés hozza nyilvánosságra az összes dokumentumot, amely ezzel a segítséggel kapcsolatos. Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester, Andrzej Duda államfő ellenfele a nyári elnökválasztáson, az Állampolgári Koalíció párt vezetője azt mondta, ha ő lenne az elnök elfogadná a németek segítségét.

Az ombudsman arra is hivatkozott, hogy nem ritka a kölcsönös segítségnyújtás a járvány kezelésében az országok között. Például Franciaország, Olaszország és Spanyolország is elfogadta más országok ajánlatát, Bajorországban külföldi pácienseket gyógyítanak, Csehország pedig 100 lélegeztetőgépet szerzett be magyar és német forrásból.

Az ajánlat magas szintről jött Lengyelországnak, Frank-Walter Steinmeier német államfő és Michal Roth az európai ügyek minisztere kereste meg lengyel partnerét. Duda elnök csak egy héttel később válaszolt német kollégájának, azt írta, hogy a kormányok együttműködés az adatok közlésére korlátozódik. Waldemar Kraska egészségügyi miniszter azt mondta, hogy Lengyelország önellátó, nem szorul rá a német segítségre.

Eközben a lengyel egészségügyi rendszer az összeomlás szélére került: már nincs hely az új koronavírus betegeknek, akiknek sürgős kórházba szállítása lenne szüksége, hírek jöttek a megfelelő eszközök, köztük a szabad lélegeztető gépek hiányáról. A mentőszolgálat szintén elérte teljesítőképessége végső határát.