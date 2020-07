Nyugdíjba vonult a híres rendőr

Befejezte munkával töltött éveit az orosz rendőrség egyetlen corgi rendőrkutyája, akinek életét és munkását sokan követték saját Instragram-oldalán. A kutya aktív nyugdíjas évekre készül.

Az orosz rendőrség első és egyetlen corgi rendőrkutyája bejelentette, hogy hét és fél éves szolgálat után nyugdíjba vonul - írta a Moscow Times. Vöröske kilencéves, és a Nyizsnyij Novgorod-i rendőr-főkapitányság állományában teljesített szolgálatot. Fő feladata az volt, hogy a közlekedési rendőség kötelékében kiszagolja az illegális drog-, fegyver- és robbanóanyag-szállítmányokat.

A rövid lábú walesi kutyafajta helyi sztárként éli életét, miután gazdái Instragram-oldalt készítettek neki tavaly nyáron. Posztjait több mint 15 ezren követik. Nyugdíjba vonulási kérelmét június utolsó hétvégéjén nyújtotta be az orosz belügyminisztériumban.

Ezzel kapcsolatban azt írta, rajongóinak, hogy immáron nyugdíjassá vált és azt tervezi aktív életet él: továbbra is sportolni fog és új szokásokat is felvenne, például megtanulhat táncolni. Vöröskének természetesen járőrtársa is volt, Ziger a belga juhászkutya, aki hamarosan szintén nyugdíjas lesz.

Vöröske egyébként véletlenül lépett be a rendőrséghez. Tulajdonosa, egy rendőrtiszt hallotta, hogy a munkaadójának nincs elég kutyája, így bevitte őt magával az őrsre. Mivel gyorsan megtanulta teendőit, munkát ajánlottak a rendőrségnél, amit elfogadott. A corgik, jó rendőrkutyák, ám mivel viszonylag drága a tartásuk, kevesen kapnak munkát a rendőrségnél - mondta el egy tenyésztő az orosz Business FM rádióban. Ezért nem valószínű, hogy Vöröskének lesznek követői.