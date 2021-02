Mit húz ki Draghi a kalapjából? - Ilyen volt a második egyeztetési kör

A koronavírus elleni vakcinázás felgyorsítását, a környezetvédelmet, az oktatás megerősítését, valamint a dolgozók és vállalkozók támogatását jelölte meg egyebek között legfontosabb törekvéseinek az új olasz kormány megalakításával megbízott Mario Draghi, aki a pártokkal tartott konzultációk második körét kedden zárta le - írja az MTI.

A legnagyobb várakozás azt a megbeszélést előzte meg, amelyet Mario Draghi Matteo Salvinivel, a jobboldali Liga vezetőjével folytatott. Salvini sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy pártja "bízik Draghiban", így bizalmat szavaz neki. Arra az újságírói megjegyzésre, hogy Salvini "hirtelen" Európa-barát politikussá vált, a Liga vezetője úgy reagált, hogy a több mint 200 milliárd eurót érő gazdasági helyreállítási európai forráscsomag megfelelő felhasználását támogatják, amely Mario Draghival biztosított.

"Az ország érdekeit tartjuk szem előtt, főszerepet akarunk adni Olaszországnak Európában, olyan kormánynak a tagjaként, amely emelt fővel van jelen" - jelentette ki Matteo Salvini, megjegyezve, hogy ezt nem a "szuverenista politika, hanem a józan ész" diktálja. Kijelentette, a Liga Európán belül egyes szabályokat is meg akar változtatni és visszavezetni a kontinenst keresztény gyökereihez. Hozzátette, a Liga arra törekszik, hogy az Európai Unió ne csak pénzügyi szigort jelentsen a nemzetek számára.

A migrációt illetően hangoztatta, hogy "ugyanolyan hozzáállás kell Olaszországban is, mint a többi európai országban: kezeljük úgy a migrációt mint a spanyolok, a franciák, a németek és a magyarok, a lengyelek, a szlovének, (...) olyan országok, ahol a migráció ellenőrzött és korlátozott" .

Iróniával azt mondta az újságíróknak, csak azért nem idézi a magyar miniszterelnök Orbán Viktort, mivel "akkor rögtön megtámadnak".

Matteo Salvini végezetül megjegyezte, reméli senki sem "tesz keresztbe" az új kormányt akadályozva. Elemzők szerint elsősorban az Öt Csillag Mozgalomra utalt.

Mario Draghi február 3-tól egyeztet a parlamenti erőkkel, miután fenntartással, de elfogadta a kormányalakítási megbízatást. A második konzultációs kör kedd este zárult le.

Jönnek a szakszervezetek

Szerdán a szakszervezetekkel találkozik, és az előrejelzések szerint ezt követően erősítheti meg az államfőnek, hogy elfogadja a kormányfői megbízatást, párhuzamosan a miniszterek névsorának bejelentésével. Sajtóértesülések szerint a Draghi-kormány már a héten leteheti esküjét, és hétfőn kérhet bizalmat a parlamentben.

Mario Draghi zárt ajtók mögött, nyilatkozatok nélkül konzultált a pártokkal. Tervezett kormányprogramjának pontjairól a delegációk számoltak be, hangoztatva, hogy a közgazdász Draghi több pontban foglalta össze az ország kivezetését a koronavírus-járvány okozta egészségügyi és gazdasági vészhelyzetből. Elsőrendűnek az egészségvédelmet nevezte a vakcinázás felgyorsításával. Kezdeményezései között szerepel a pedagógusok elsők közötti beoltása, tízezer új tanár munkába állítása, valamint a tanév meghosszabbítása is az iskolák járvány miatti bezárásának következtében elmaradt többhavi óra pótlására. Tavaly az érettségi is elmaradt Olaszországban.

Ugyanilyen jelentősnek számít a segélyekre épített gazdaságpolitika helyett a nyereséget termelő ágazatok, vállalkozások támogatása a munkahelyek védelmével. Kiemelten kezeli Draghi a zöldpolitikát is környezetvédő infrastrukturális beruházásokkal, valamint az építőipar és az idegenforgalom újraindításával. A pontok között szerepel a közigazgatás, az igazságügy, valamint az adórendszer reformja. Mario Draghi - pártforrások szerint - nem készül adóemelésre.

Ez volt a második forduló

A pártok a második konzultációs körben korábbi állásfoglalásukat erősítették meg: a baloldali Szabadok és Egyenlők (LeU), az Emma Bonino vezette Több Európa és a Matteo Renzi vezette Élő Olaszország (IV) bizalmat szavaz Draghinak. A baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára, Nicola Zingaretti szintén támogatásáról biztosította Mario Draghit, hangsúlyozva, hogy a PD egy esetleges nagykoalícióban is a Matteo Salvini vezette jobboldali Liga politikai ellenfele marad.

A pártok között a Giorgia Meloni vezette jobboldali Olasz Testvérek (FdI) az egyetlen, amely bejelentette, hogy nem szavaz bizalmat a Draghi-kormánynak. "Patrióta ellenzék" leszünk - jelentette ki Meloni keddi sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, hogy a leendő kormányfő az ország javát szolgáló intézkedésekben számíthat az FdI támogatására. "Lehet, hogy az ellenzék hűségesebb szövetségesnek bizonyul majd a Draghit most éltetőknél" - jelentette ki Giorgia Meloni. Emlékeztetett arra, hogy az olasz vállalkozások negyven százalékát a megszűnés fenyegeti, a válságban zuhannak a demográfiai mutatók, a lakosok "első és másodosztályúak" lettek az anyagi különbségek miatt. Meloni úgy látta,"nem elég az európai és az atlanti elkötelezettséget hangoztatni, ha a nemzeti érdekek nem kapnak védelmet".

Mario Draghi kedden fogadta a Hajrá Olaszország (FI) delegációját is, amelynek élén személyesen Silvio Berlusconi volt miniszterelnök áll, majd a Beppe Grillo vezette Öt Csillag Mozgalom (M5S) zárta a sort. Silvio Berlusconi a Draghival tartott találkozó után megerősítette, hogy pártja támogatja a Draghi-kormányt. "Súlyos a helyzet, nem ez az ideje a választási taktikázásnak" - jelentette ki szövetségesére, az FdI-re is utalva, amely elemzők szerint saját támogatottsága növelése miatt határozott úgy, hogy nem követi a Hajrá Olaszországot és a Ligát az új kormányban.

Az M5S szokása szerint február 10-én és 11-én internetes szavazással kéri ki tagjai véleményét a Draghi-kormány támogatásáról.

A születendő kormánycsapat még nem ismert, elemzők szerint Mario Draghi szakértői-politikai kormányt állít össze