Roland Berger: a járvány teljes megállítása 2021-ig is eltarthat

A koronavírus már több mint 180 országban terjedt el. Olyan szintű piaci lassulás indult be, amelynek az emberekre és a gazdaságra kifejtett potenciális hatása óriási, és globális mértékű aggodalomra ad okot - vélik a Roland Berger szakértői.

Egyre több elemző számít arra, hogy a koronavírus-járvány hosszabb távú, negatív hatás gyakorol a gazdaság minden ágazatára, a logisztikai szűk keresztmetszetektől és az üzemek leállításától kezdve az üzleti beruházások és a fogyasztói kiadások visszaeséséig. Pozitívum viszont, hogy eddig nem látott együttműködés és szolidaritás alakult ki a nemzetek között - állapította meg Schannen Frigyes, a Roland Berger német tanácsadó cég magyarországi partnere.

Bár a kormányzati lépéseknek köszönhetően sok kis- és középvállalkozás menekülhet meg a biztos csődtől, de ezek a lépések sem tudják megállítani a gazdasági recessziót. A világ kormányai nem rendelkeznek olyan eszköztárral, amely teljes értékű gyógymódot jelenthetne a likviditási problémákra, a szétszakadt értékláncokra és az általános céges és egyéni költekezés csökkenésére. A tömeges elbocsátások, az általános vásárlói kedv csökkenése és a nemzeti devizák mélyrepülése miatt gyakorlatilag biztosak lehetünk a hosszú távú negatív hatásban, visszaesésben - tette hozzá a szakértő.

A Roland Berger legpesszimistább forgatókönyve szerint a járvány teljes megállítása csak 2021-re sikerülhet.

Az egészségügyi rendszer jelentős kapacitáshiányt fog tapasztalni és számos iparágban állhat le a termelés. Veszélybe kerülnek az Ázsia és Európa közötti ellátási láncok, amelyek különösen fontosak a gyógyszeripari alapanyagok és az elektronikai ipar szempontjából, és az Európán belüli kritikus ellátási láncok szintén elkezdenek lebomlani.

A fogyasztás és a beruházások átmeneti, de jelentős mértékű csökkenését látjuk. Az optimistább, gyors helyreállási forgatókönyvünk szerint súlyos zavarok csak bizonyos ágazatokban fordulnak elő, a kínálati sokk kevésbé lesz drámai, a hazai termelést kisebb mértékben befolyásolja a pandémia és a kereslet csak néhány iparágban csökken erőteljes mértékben, mint például a személyszállítás, a vendéglátóipar és az idegenforgalom - magyarázta Schannen Frigyes.

A járvány hatásai az egyes iparágakra világszerte



A tavaly is csökkenő mértékben növekvő autóipar várhatóan a recesszió egyik nagy vesztese lehet. Már 2019-ben érezhető volt a lassulás, a bruttó hozzáadott érték (GVA) pedig 2020-ban akár 10,6 százalékponttal is zsugorodhat a pesszimistább jóslatok szerint, ez esetben a járműeladások több mint 10 százalékkal csökkennének a Roland Berger előrejelzései alapján.

A gyógyszeripar ellátási láncát is fokozott nyomás éri, ám a folyamatos kereslet továbbra is fennáll, melynek biztosítania kell a lassabb, de folyamatos növekedést. A legrosszabb esetben a gyenge globális gazdasággal összhangban jóval alacsonyabb lesz a növekedési ráta a megszokottnál, mivel erre az iparágra is igaz, hogy a nem alapvető fontosságú kiadások mértéke csökken - a kérdés, hogy mekkora mértékben.

A logisztikát erősen érinti a kereskedelem bármilyen szintű gyengülése, így az ágazat különösen érzékeny a koronavírus-járvány okozta visszaesésre is. A legrosszabb esetben a kereslet súlyosan csökken, amelynek helyreállása az általános gazdasági problémák megoldódása után fog csak bekövetkezni. Az otthon tartózkodók számának növekedése miatt az online vásárlás és a házhoz szállítás mértéke emelkedik, ám a fuvarozócégek és logisztikai központok a nagy gyárak termelésének csökkentése, vagy leállítása okán jelentős bevételkiesésre számíthatnak.

A vendéglátóipar, a személyszállítás és az idegenforgalom lesznek az igazi elszenvedői a vírus által okozott elővigyázatosságnak. Globális szinten ezermilliárdos nagyságrendű visszaesés következhet az éves forgalomban, mely szállodák, utazási irodák és biztosítók megszűnését jelenti. A világ légitársaságai több ezer járatot töröltek a járvány miatt és a rend még hónapokig nem fog helyreállni.

Az ingatlanpiac egyes szakemberek szerint akár teljesen befagyhat, ezzel együtt a teljes bizonytalanság jellemzi az ágazatot. Az árak realizációja és az albérletárak rövidtávú csökkenése minden bizonnyal megtörténik, viszont, ha nem következik be globális gazdasági válság, akkor a visszaesés nem lesz számottevő. Az építkezések és ingatlanprojektek csúszása elkerülhetetlen, a befektetőknek pedig rossz hír, hogy a késedelem sok esetben vis maiornak lesz tekinthető, mely gátat fog szabni a kárpótlás megszerzésének.

Short-tilalom jöhet a tőzsdéken

A tőzsdei kereskedelem erőteljes volatilitási időszakot él át. Az osztrák pénzügyi felügyelet egy hónapos időtartamra megtiltotta a shortolást a bécsi tőzsdén, majd Spanyolországban is egy hónapos short-tilalmat vezettek be. A franciák 92 részvény shortolását tiltották meg, melyek közé tartoznak blue chipek (BNP Paribas, Renault, Air France-KLM) is. Az olasz tőzsdefelügyelet a húsz legnagyobb tőzsdén jelenlévő cég esetében tiltotta meg a shortolást.

A tőzsdei kereskedés hanyatlása kísértetiesen hasonlított a 2008-as válság jellemzőihez, ám a volatilitási index alapján a mostani járványhelyzet nagyobb pesszimizmust (majd korrekciós hullámzást) vált ki a befektetőkből, mint az 1998-as orosz válság vagy a 2001-es New York-i terrortámadás. Több európai tőzsdén is short-tilalmat vagy korlátozásokat vezettek be és ezt a gyakorlatot az MNB és a BÉT is kész lehet követni, ha szükségét látja. A vállalatoknak most túlélő üzemmódra kell kapcsolni és lehetőleg tömeges elbocsátások nélkül kell átvészelniük ezt az időszakot - tette hozzá Schannen Frigyes.