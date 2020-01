Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szereti a paradicsomot? Akkor ez a hír érdekelni fogja!

Az amerikai tudósok által újonnan kikísérletezett paradicsom bárhol termeszthető, környezetbarát és már a NASA is érdeklődik utána.

Három génmódosítás után bogyók százai jelentek meg a miniatűr paradicsombokron, a termés pedig rekord gyorsasággal beérik. További előnye, hogy műtrágya nélkül is termeszthető nagyon kicsi területen, például egy felhőkarcoló tetején is - számolt be a Farmer.pl írása nyomán a Magyarmezőgazdaság.hu.

Az amerikai Cold Spring Harbor laboratórium tudósai a kutatás során arra törekedtek, hogy csökkentsék a növény méretét, hogy azok kis helyet foglaljanak el, de ugyanakkor nagy termést adjanak. Eredményeiket a Nature Biotechnology című folyóiratban ismertették.

A tudósok három gént változtattak meg. A módosított növény látványosan különbözik a tipikus, eddig ismert fajtáktól. Kis méretű paradicsom jelenik meg rajta, amelyek a miniatűr szárról induló rövid ágakon nőnek. A transzgenikus paradicsom előnye az is, hogy mindössze 40 nap alatt érik be, és azonnal fogyasztható.

Az új paradicsom még városi környezetben is jól érzi magát, akár átalakított raktárakban vagy konténerekben is termeszthető. Nem véletlen, hogy a NASA tudósai is érdeklődnek a növény iránt.