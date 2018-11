Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szorítanak a boltzár harapófogóján

Nem találta kellően szigorúnak a vasárnapi boltzárral kapcsolatos törvényt a lengyel kormány, ezért becsukják a kiskapukat.

A vasárnapi boltzárral kapcsolatos lengyelországi törvényen az egyik kiskapu az volt, hogy a postai szolgáltatást is nyújtó szervezetek nyitva tarthattak. Ezért egy törvénymódosító javaslat szerint ezentúl csak az a bolt lehet nyitva vasárnap is, amelynek fő tevékenysége a postai szolgáltatás - derült ki a Business Insider Polska összefoglalójából. Ezzel a Zabka lengyel kereskedelmi üzletlánc jár rosszul.

Egy további módosítás felsorolja, kik segíthetnek a kis boltok tulajdonosainak, ha vasárnap is nyitva tartanak. A következő személyek lehetnek: a házastárs, a gyerekek - saját, a házastársé vagy a fogadott-, a szülők és a mostohaszülők.

A sajtótermékek, a közlekedési jegyek és a dohányáruk esetén ugyanaz lesz a szabály, mint a postai szolgáltatásoknál. Csak azok a boltok lehetnek nyitva a hét utolsó napján, amelyeknek ez a fő tevékenysége más termékek (például az élelmiszerek és italok árusítása mellett).

Ugyanakkor a vasárnapi boltzárat kezdeményező Szolidaritás szakszervezet új javaslatát, miszerint a szombat éjjeli és a hét fő hajlani munkát is tiltsák be, nem vették be a törvénymódosítási javaslatba.