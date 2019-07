Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újra sokan tüntettek Hongkongban

Ismét több tízezren vonultak utcára Hongkongban vasárnap, hogy tiltakozzanak a kiadatással kapcsolatos, "parkolópályára tett" törvénytervezet, valamint a város Peking-barát kormányzata ellen, illetve követeljék a demonstrálókkal szembeni rendőrségi intézkedések független kivizsgálását - írta internetes felületén a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.

A tiltakozók menetét a demonstrációt szervező Civil Human Rights Front nevű jogvédő szervezet egyik vezetője mellett több hongkongi törvényhozó és ismert személyiség vezette. A jogvédő szervezet június 9-én és 16-án tartott hasonló, nagy tömegeket megmozgató demonstrációt, becslések szerint az előbbin egymillió, az utóbbin kétmillió ember vett részt.

A vasárnapi megmozduláson a tüntetők a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet végleges visszavonásán kívül egy olyan független bizottság felállítását is követelték, amely kivizsgálná a demonstrálókkal szembeni rendőrségi intézkedések jogosságát. A tiltakozók szerint a korábbi megmozdulásokon a rendőrség több alkalommal túlzott erőszakot alkalmazott velük szemben - írta az MTI.

A kiadatási törvény módosítását célzó tervezet - melyet Carrie Lam hongkongi kormányzó a tüntetések nyomására július 9-én "halottnak" nyilvánított, de továbbra sem vont vissza -, lehetővé tette volna, hogy a különleges közigazgatási státust élvező Hongkong olyan feleknek - köztük Kínának és Tajvannak - adhasson ki gyanúsítottakat, amelyekkel eddig nem volt kiadatási egyezménye. A tervezet ellenzői attól tartanak, hogy Peking visszaélne a lehetőséggel, és a politikai menekültek ellen használná fel, ráadásul visszamenőleg is kérelmezhetné a kiadatást, már lezárt ügyekben is. A bírálók megkérdőjelezik a kínai igazságszolgáltatás tisztességét és átláthatóságát. Sokan Peking növekvő befolyását, és ezzel párhuzamosan Hongkong demokratikus jellegének további csorbítását látják a törvénytervezetben.

A törvénytervezet elleni tüntetések a múlt hónapban többször is milliós tömeget vonzottak. A tüntetők a jogszabály teljes visszavonása mellett már Lam lemondását is követelték. A tiltakozók több alkalommal összecsaptak a rendőrökkel, mindkét részről többen megsérültek. A demonstrálók esetenként különféle tárgyakkal dobálták meg a rendőröket, akik pedig paprikasprayt, könnygázt és gumilövedékeket vetettek be ellenük. Július elsején a tüntetők egy csoportja betört a kormányzati épületkomplexumba és megrongálta az üléstermet.

A SCMP információi szerint a hongkongi rendőrség a tüntetések kemény magját alkotó több mint 700 ember után nyomoz, akik a hatóságok szerint kulcsszerepet játszottak az erőszakos cselekményekben. A lap meg nem nevezett rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írja: a körözöttek többsége 25 éven aluli, sokan közülük középiskolások. Tajpeji aktivisták arról számoltak be, hogy a hongkongi tüntetők közül több mint harmincan Tajvanra a hongkongi hatóságok elől.