WHO: az e-cigi káros az egészségre!

Az elektronikus cigaretta kétségkívül káros az egészségre, és szabályozni kell használatát - olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken közzétett jelentésében, amely egyben nem tanácsolja az e-cigarettát azoknak, akik le akarnak szokni a dohányzásról.

A világszervezet hetedik jelentése "a globális dohányzási járványról" kiemeli, hogy az elektromos cigaretták és a hevített dohánytermékek nem segítik a daganatos betegségek elleni harcot. Egyben felhívja a dohányzók és a kormányok figyelmét arra, hogy ne bízzanak a dohányvállalatok állításaiban - írta az MTI.

Az új termékek fejlesztésének egyedüli célja, hogy a dohánycégek kiterjeszthessék piacaikat - mondta Vinayak Prasad, a WHO programmenedzsere a jelentés Rio de Janeiró-i bemutatásakor. - Semmilyen különbség nincs a cigaretta és a hevítettdohány-termékek között azon kívül, hogy utóbbiak esetében dohányfüst és kátrány nem keletkezik. Az elektromos cigaretta, nem dohányt, hanem nikotint tartalmaz, és azzal terjesztik, hogy segít leszokni a dohányzásról.

Az e-cigarettát szívók azt gondolják, hogy ezek a termékek biztonságosabbak és kevésbé károsak, mind a dohány alapú cigaretták, de egyre több bizonyíték van arra, hogy a nikotin káros mind a hagyományos cigaretta, mind az e-cigaretta szívása esetében. Nincs semmi bizonyíték arra, hogy az e-cigaretták biztonságosabbak. Az Egyesült Államokban egyre nagyobb mértékben szoknak rá a fiatalok az e-cigarettára - mondta a WHO illetékese.

A WHO szerint szükség van az e-cigaretta szabályozására. Be lehet tiltani, de ha nem tiltják be, szabadon nem lenne szabad terjeszteni a piacon, mivel a fiatalok rászoknak - mondta Vinayak Prasad.

Több tanulmány mutatta ki az elmúlt hónapokban az elektromos cigaretta káros hatását, azt, hogy az e-cigit szívóknál gyakoribbak a szívbetegségek, mint az eszközt nem használók körében, és szívása károsíthatja az agy működése számára fontos őssejteket.

A WHO jelentése ugyanakkor elismerte azt, hogy a kormányok az elmúlt években számtalan olyan intézkedést hoztak, amelyekkel hozzájárultak a dohányzók számának csökkenéséhez, főként azáltal, hogy drágították a dohánytermékeket, és elrettentés céljával bevezették a rajzos figyelmeztetéseket a dohánytermékek csomagolásán.

Felhívták a figyelmet arra, hogy még jelenleg is mintegy 1,1 milliárd ember dohányzik világszerte, és évente még mindig nyolcmillió ember hal meg a dohányzás okozta betegségekben. A dohányzás az államoknak 1,4 milliárd dolláros költséget jelent a kiesett munkaidőt és az egészségügyi ellátás miatt - írta az MTI.