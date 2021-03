Elkerülte a veszteség a Volkswagen csoportot

A koronavírus-világjárvány ellenére nyereséges volt tavaly a világ egyik legnagyobb autógyártó vállalkozása, a német Volkswagen csoport (VW) a kedden ismertetett üzleti beszámolójuk szerint - írja az MTI.

A nyereségesség főleg a kínai piac és a prémium szegmens jó teljesítményének, valamint a negyedik negyedév igen erős üzletmenetének tulajdonítható. A csoport tagvállalatai 9,305 millió járművet szállítottak le a vásárlóknak, 15,2 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbi 10,975 milliónál. A legyártott járművek száma még nagyobb mértékben - 17,8 százalékkal -, 10,823 millióról 8,900 millióra csökkent.

A visszaesés az értékesített és az elkészített gyártmányokat tekintve is szinte kizárólag a világjárványnak, illetve a járványlassító korlátozásoknak tulajdonítható.

A társaság bevétele 222,884 milliárd euró volt 2020-ban, 11,8 százalékkal kevesebb a 2019-ben elért 252,632 milliárd eurónál. Az adózás utáni nyereség ugyan 37,1 százalékkal 8,824 milliárd euróra csökkent az előző évi 14,029 milliárdról, ez azonban a példátlanul súlyos piaci helyzetben jó eredmény.

A legnagyobb piac, Kína gyorsan kiemelkedett a járvány okozta értékesítési válságból, és a VW legnagyobb támasza. A csoport valamennyi márkája jó eredményt ért el. Az értékesített gyártmányok több mint egyharmada, 3,577 millió jármű az ázsiai országban talált gazdára.

Az európai piacon az új, elektromos meghajtású járművek népszerűségének növekedése volt a leginkább meghatározó trend, mindenekelőtt a csoport névadó márkája, a Volkswagen első eleve elektromos meghajtásúnak tervezett modellje, az ID.3 megjelenése révén. A hazai, németországi és a többi nyugat-európai piacot együttvéve a megrendelőknek leszállított gyártmányok körében az elektromos meghajtású járművek aránya 10,5 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 1,9 százalékról.

A társaság tervei szerint az idén világszerte már egymilliónál is több elektromos meghajtású járművet adnak el, és a VW legkésőbb 2025-re az elektromos mobilitás piacvezetője lesz. Ezt szolgálja 46 milliárd eurós fejlesztési, beruházási programjuk. A tervek között szerepel, hogy az elektromos autóknak kifejlesztett padlólemezükre (MEB) építve 2022 végéig 27 különböző modellt vezetnek be a piacra, és egységesítik a meghajtáshoz használt akkumulátort is. Az új, és a konszern valamennyi márkájánál használatos akkumulátort 2023-ban vezetik be.

A vállalatcsoport tavaly év végén világszerte 662,6 ezer embert foglalkoztatott, csaknem tízezerrel kevesebbet az egy évvel korábbi 671,2 ezernél. A Volkswagen autómárka mellett az Audi, a Skoda, a Seat és a Porsche, valamint a Bentley, a Bugatti és a Lamborghini tartozik hozzá. Saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket és a Ducati sportmotorkerékpárokat is a VW gyártja.