Érdekes dolgok derültek ki a startupoktól - friss kutatás

A női startupok több bevételt termelnek, miközben kisebb pénzügyi befektetésben részesülnek, mint a férfiak által alapított startupok - derül ki a Boston Consulting Group és a MassChallenge kutatásából.

A nők által alapított startupok minden egyes befektetett dollár után több mint kétszer akkora bevételt termelnek, mint azok, amelyeket férfiak alapítottak - derül ki a Boston Consulting Group (BCG) és a MassChallenge legfrissebb kutatásából.

A Miért jobb nők által alapitott startupokra fogadni című kutatás a nők által alapított startupok lényegesen kisebb kockázati tőkebefektetéssel indulnak, de ennek ellenére befektetés-arányosan lényegesen nagyobb bevételt generálnak, mint a férfiak által alapított cégek.

A kutatás legfőbb megállapításai szerint:

a nők által alapított cégek átlagosan 935 ezer dolláros induló befektetést kaptak, míg a férfiak által alapított startupok több, mint kétszer ekkora összeget, 2,12 millió dollárt,

a finanszírozási különbség ellenére a női tulajdonú vállalatok az első öt év alatt átlagosan 730 ezer dollár bevételt termeltek, míg a férfiak által alapítottak csak 662 ezer dollárt,

a nők által alapított vállalkozások bevétele a befektetett összeg 78 százalékát tette ki, míg a férfiak által alapítottaknál ez az arány mindössze 31 százalékos volt,

a vizsgált 350 cég körében a felmérés szerint az öt éves vizsgálati időszakban 85 millió dollárral több bevétel keletkezhetett volna, ha a befektetők azonos összegű tőkét biztosítottak volna a nők által alapított cégeknek is.

Sok esetben még mindig nehéz a nőknek érvényesülni az üzleti életben, még a startupok világában is, ahol külön nehézséget jelent, hogy 10 kockázatitőke-befektető közül 9 férfi - mondta Melanie Seier Larsen, a BCG Budapestért és Dél-Kelet Európáért felelős partnere.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a férfiak jobban megértik egymást, mint a nőket. A nők másképp prezentálnak (pitchelnek), gyakran inkább a termékre fókuszálnak és kevésbé a pénzügyi megtérülésre a megbeszélés során. Ráadásul az ötleteik olyan, sok esetben a férfiak számára idegen, vagy nem kellően ismert üzletágakban valósulnának meg, mint például a szépség- és divatipar vagy a gyermekeket célzó ágazatok.

A befektetési döntéseknél a finanszírozók sok esetben nem is feltételezik, hogy az alapító nő ért a technológiai kérdésekhez, ezért amennyiben van, mindig a férfi társát kérdezik ilyen témákról. Ugyanakkor a nők konzervatívabban ítélik meg cégük kilátásait és így kevesebb pénzt is kérnek a potenciális befektetőktől, szemben a férfiakkal, akik általában felülbecslik a lehetőségeket, így nagyobb befektetést kérnek és kapnak is a döntéshozóktól.

A startupokkal foglalkozó PitchbookData adatszolgáltató összeállítása szerint a kockázati tőke cégek 2016 óta a befektetések számát tekintve 4,4 százalékban, a befektetett összeg alapján pedig még ennél is kisebb arányban, mindössze 2 százalékban fektettek női alapítású cégekbe.

