Felvásárolják az Avont

A Natura brazil kozmetikai vállalat felvásárolja az Avon Products amerikai céget, létrehozva ezáltal a világ negyedik legnagyobb, teljes mértékben szépségiparral foglalkozó vállalatcsoportját - írja az MTI.

Az új cégcsoport vezető pozíciót tölthet be a direkt értékesítés területén, hiszen az Avon és a Natura több mint 6,3 millió tanácsadóval, világszerte 3200 üzlettel, illetve kiterjedt digitális jelenléttel bír.

Az egyesített csoport várható éves bruttó árbevétele meghaladja a 10 milliárd amerikai dollárt, és 40 ezer alkalmazottjával a világ több mint 100 országában lesz jelen. A Natura az egyesülésből fakadó megtakarítási lehetőségeket éves szinten 150-250 millió dollárra becsüli.

A megállapodás részeként létrejött egy új brazíliai bejegyzésű holding társaság, a Natura Holding S.A., amelyben a Natura részvényesei 76 százalékos, az Avoné pedig 24 százalékos részesedéssel bírnak.

A tranzakció várhatóan 2020 elején zárul, és azt követően az új vállalatot a brazíliai tőzsdén jegyzik majd, 55 százalékos közkézhányaddal, emellett pedig a New York-i tőzsdére is bevezetik.

Az 1969-ben alapított Natura kozmetikai és testápolási szegmensben tevékenykedő brazil multinacionális vállalat, amely 2013-ban felvásárolta az ausztrál Aesop, majd 2017-ben a The Body Shop brit szépségápolási márkát. A Natura, az Aesop és a The Body Shop egyesítésével egy globális, több értékesítési csatornás és több márkából álló kozmetikai csoport jött létre Natura &Co néven. Tavaly 3,5 milliárd dollár volt a bevétele.

Az 1886-ban New Yorkban alapított Avon a világ egyik legismertebb kozmetikai vállalata. A multi-level marketing rendszerben értékesítő cég tavaly 5,5 milliárd dolláros bevételt ért el.