Hamarosan itthon is elindulhat a török sorozatcsatorna

Elindult az első nemzetközi török dráma csatorna, amelynek magyarországi megjelenéséről is tárgyalnak már a szolgáltatókkal. A tévéadón 800 órányi friss tartalmat kínálnak a nézőknek.

Az SPI/FilmBox bejelentette az első nemzetközi török dráma csatorna, a Timeless Drama Channel (TDC) sugárzását, amely így világszerte hozzáférhetővé válik a tévénézők számára. A vállalat különböző kábelszolgáltatókkal mintegy tíz együttműködési megállapodást kötött, több mint egymillió háztartásba eljuttatva ezzel a csatornát - közölte a hírt a DTV News.

A csatornát Ay Yapim együttműködésével hozták létre, aki számos díjnyertes török sorozat szerzője és producere. Az adón 800 óránál is több friss tartalom lesz az induláskor, köztük olyan népszerű sorozatokkal, mint a Karadayi; a Piszkos pénz, tiszta szerelem; a Szerelemben, háborúban; a Hazugságok gyűrűjében; az Analar Ve Anneler (Anyák és anyák).

"A Timeless Drama Channel bevezetése jelentős változásokat eredményezhet a nemzetközi televíziós piacon: a lehető legszélesebb közönség számára tesszük elérhetővé a török drámákat, ami világsikert hozhat a műfajnak" - mondta Berk Uziyel, az SPI vezérigazgatója, aki arról is beszélt, hogy Törökország mára a világ második legnagyobb telenovella-exportőre lett. Itthon is futottak már népszerű török sorozatok, például a Szulejmán vagy a jelenleg is műsoron lévő Elif - A szeretet útján.

A csatorna kezdetben tíz nyelven (beleértve a bolgárt, románt, macedónt, szerbet, horvátot, albánt és arabot), angol felirattal lesz elérhető Európa-szert az EUTELSAT 16A műholdján. A közeljövőben újabb megállapodások várhatók a közel-keleti és észak-afrikai régióban, de már a magyarországi sugárzásról is tárgyalnak a kábelszolgáltatókkal.

