Hamarosan jönnek az Airbus hidrogénes repülőgépei

Az Airbus első zéró kibocsájtású repülőgépe 15 éven belül sorozatgyártásba kerülhet - jelentette be a társaság az Euronews szerint.

Zéró kibocsájtású, hidrogénmeghajtású repülőgépek tervezését jelentette be az Airbus. Az európai repülőgépgyártó vállalat 15 éven belül szeretné elindítani az első járatot és három prototípus-tervet már prezentáltak is.

"A válság megmutatta, hogy nem csak a biztonság, hanem az egészség, az egészséges környezet is elsődleges fontosságú. Ez kifejezetten motivált bennünket. Nemcsak arra, hogy megerősítsük az eddigi vállalásainkat, hanem arra is, hogy ígéretet tegyünk magunknak: egy új terméket vezetünk be a piacra, amelynek nulla a károsanyag-kibocsájtása" - mondta Grazia Vittadini, a cég vezérigazgatója az Euronews szerint.

A hidrogénhajtású gépeknél csak vízgőz keletkezik melléktermékként. A gázt vélhetően megújuló energia segítségével állítják majd elő.

A következő öt év arról fog szólni, hogy kiválasszák a leghatékonyabb megoldást. Az Airbus nem zárta ki, hogy elektromos meghajtású repülőgépet is fog gyártani a jövőben, egyelőre azonban nem ez a prioritás.