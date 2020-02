Koronavírus: lépett az easyJet is

Az easyJet járatokat töröl a koronavírus miatt és több dolgozóját is fizetés nélküli szabadságra küldi - írja a Portfolio.

A járattörlés elsősorban az észak-olasz utakat érinti, de a társaság figyeli a vírus terjedését és aszerint alakítja menetrendjét - olvasható a portálon.

A cég komoly költségcsökkentésbe kezdett: csökkentik az adminisztratív költségeket és a napi működéshez nem kapcsolódó kiadásokat is és befagyasztják például a munkaerő-toborzással kapcsolatos kiadásokat is. Minden nem kritikus fontosságú projektet és beruházást elhalasztanak, és a nem a napi működéshez szükséges kiképzéseket, tréningeket is elhalasztják.

Az alkalmazottak egy részét pedig nem fizetett szabadságra küldik.

A vállalat részvényárfolyama ma 5 százalékot esett, idén már 25 százalékkal került lejjebb.

Korábban a Wizz Air is bejelentette, hogy törli egyes olaszországi járatait.