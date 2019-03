Náci kifejezés miatt áll a bál a Volkswagennél

A Volkswagen vezérigazgatója egy vezetői találkozón többször is a náci időket idéző kifejezést használt, amiből kisebbfajta botrány keveredett a cég körül. Vannak olyan részvényesek, akik a vezérigazgató menesztését várják az ügy miatt.

A Volkswagen több befektetője is megkérdőjelezte az elmúlt napokban, hogy a cég vezérigazgatója helyén maradhat-e miután az egy múlt heti menedzsment értekezleten olyan kifejezést használt, aminek finoman szólva is áthallása volt a náci időszakra. Herbert Dies azt mondta, hogy a magas üzemi fedezet a Porshe-nál nagyobb mozgásteret biztosít a márkának, mint a cégcsoport egyéb leányvállalatainak - számolt be a Financial Times. Azonban elég rosszul választotta meg a szavait, azt mondta "EBIT macht frei", azaz a profit szabaddá tesz. A mondattal az a gond, hogy erősen hajaz az auschwitzi és más koncentrációs táborok kapuja fölötti feliratra, azokon ez állt "Arbeit macht frei", azaz a munka szabaddá tesz.

Úgy gondolom, hogy meneszteni fogják. Sajnálom, egyrészről ő egyike a kevés menedzsereknek, aki a vállalatot a megfelelő irányba mozdította volna el. Másfelől viszont ez a megnyilvánulás annyira támadó jellegű, nem hiszem, hogy ezt egy egyszerű bocsánatkéréssel le lehetne rendezni - mondta a lapnak a Volkswagen egyik amerikai intézményi befektetője.

Diess kijelentéséről először a Manager Magazin tudósított, s abban a cikkben már a menedzser bocsánatot kért érte. Azt mondta, semmiképpen sem szerette volna a nácikat idézni, s az elszólás a részéről szerencsétlen volt, de szerinte a kifejezés jóval korábbról származik a német nyelvben. Amiben természetesen igaza van, azonban ez aligha mentség, hiszen mára a kifejezést mindenki a náci Németországgal hozza összefüggésbe. Ráadásul azt sem lehet mondani, hogy nem lett volna tisztában a jelentéssel, hiszen pont tavaly novemberben látogatta meg az auschwitzi koncentrációs tábor emlékhelyét. A cikk szerint nem egyszer véletlenül, hanem az adott találkozón többször is használta Diess a kifejezést.

Különösen kínos lehet az eset a nácik erőteljes közreműködésével megalapított Volkswagen esetében. A cég legnagyobb részvényese jelenleg is a Porsche-Piech család, s Ferdinand Porschéról köztudott, hogy nemcsak a náci párt tagja volt, de az SS-é is.

A németországi kisrészvényesi szervezet, a DSW igazgatója, Ulrich Hocker a Financial Times-nak azt mondta: Diess bocsánatkérése nevetséges. Ez egy olyan mondat, amelyet Németországban egyszerűen nem mondunk - tette hozzá az igazgató, aki Volkswagen közgyűlésén újabb bocsánatkérést kér a vezérigazgatótól, de annak elmozdítására nem számít.

A bocsánatkérés után ugyan úgy tűnik, Diess maradhat, hiszen vélhetően élvezi a cég legnagyobb részvényesének támogatását. Ennek ellenére maradnak kérdőjelek és nem könnyíti meg Diess ezzel az őt támogatók dolgát. A cégvezért az utóbbi időben sokan támadták a cégcsoport tervezett átalakítása miatt, ami több leányvállalatnál is jelentős elbocsátásokkal jár - írja a lap összefoglalója.