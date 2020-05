Vége a száguldozásnak - drasztikus döntés az autóiparban

A Volvo bejelentette, hogy minden autóját 180 kilométer per órás maximális sebességkorlátozással hozza forgalomba, de lehetőség lesz egyedi beállítások megadására is.

A cég azzal indokolta a döntés, hogy hozzá szeretne járulni a halálos kimenetelű közlekedési balesetek számának csökkentéséhez, sőt ezt a számot nullára szeretnék redukálni - közölte a vállalat.

A 180 kilométer per órás korláton túl arra is van lehetőség, hogy egyedi korlátokat állítsanak be sofőrök, ami akkor lehet hasznos ha például a gyerekének adja valaki oda az autót.

A cég tudja, hogy ez a korlátozás nem nyeri el mindenki tetszését és ezzel ügyfeleket is veszítenek, de ez nem másítja meg a döntésüket. Véleményük szerint egy bizonyos sebesség felett a legfejlettebb biztonsági extrák sem nyújtanak védelmet.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szigorú európai korlátozások ellenére még mindig nagyon sokan lépik túl a megengedett sebességet és a sofőrök nem mérik fel, hogy egyes közlekedési szituációkban mi számít még biztonságos tempónak.