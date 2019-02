Zöld teás csokit dob piacra Európában a Nestlé

A Nestlé idén tavasszal Európában is bevezeti a Japánban igen népszerű KitKat Matcha zöld teás változatot.

A Matcha zöld teás KitKat csokoládét a Japánban már évek óta kapható több mint 350 variáció egyik legnépszerűbb változata ihlette, amely idén tavasszal már az európai fogyasztók számára is elérhető lesz.

A matcha porított zöld teából készült hagyományos ital, amit a kifinomult teaszertartás részeként már évszázadok óta fogyasztanak Japánban. A Matcha zöld teás KitKat bársonyos fehér csokoládéval készül, aminek köszönhetően zamata édes és aromás.

Az európai piacra gyártott édesség UTZ tanúsítvánnyal rendelkező kakaóbab, valamint Japánból és Kínából származó valódi Matcha zöld tea por felhasználásával készül. Az új termékbevezetés a KitKat Ruby 2018-as európai bevezetésének folytatása, mellyel a Nestlé az új trendekkel kísérletezni vágyó fogyasztók növekvő igényeit elégíti ki.

Japánban az egyetemen a felvételizők úgy tartják, hogy a KitKat szerencsét hoz a vizsgán. A szokás Kjúsú szigetéről ered, mivel az ottani dialektusban a csokoládé neve úgy hangzik, mintha azt mondanánk "Kitto kacu to! ", azaz "Tuti nyertes!" A Nestlé becslései szerint minden harmadik diák vásárol KitKat szeletet a vizsgák előtt, és minden ötödik be is viszi magával.