Az egyik legnagyobb amerikai médiacégnek, a Warner Bros. Discoverynek eddig két külön streamingoldala volt: az HBO Max, valamint a Discovery+. Nemrég döntöttek arról, hogy ezt a két platformot összevonják, és az új oldalnak – külföldi sajtóértesülések szerint – nagyon egyszerű neve lehet:

Max.

Igen, ennyi, simán csak Max. Tehát sem az HBO, sem a Discovery brand neve nem lesz a része az új névnek, bár az előbbi streamingplatformjára legalább visszautalnak.

Ekkor jöhet a változás

Sajtóhírek szerint a két platform összevonása a tengerentúlon már 2023-ban megtörténhet, Európában viszont csak 2024-ben kerülhet sor ugyanerre. Az új platform részleteiről (a nevet leszámítva) még nem sokat lehet tudni, de annyi azért kiderült, hogy az előfizetőknek két opciójuk lehet majd:

Lesz egy olcsó, de reklámos előfizetési csomag,

Valamint egy ennél drágább, de teljesen reklámmentes előfizetés is.

A hírről beszámolva a forbes.hu azt is megjegyezte: érdekes döntés, ha ennek a platformnak a nevében tényleg nem fog szerepelni az HBO márkanév, mivel eddig minden felületükön ellenkező példát láthattunk (így születetett meg az HBO Go, az HBO Now, és az HBO Max is). A döntés leginkább abból a szempontból nézve lehet érthető, hogy ezáltal a sok mindenre kiterjedő streamingplatformot elkülönítik az HBO kábeltévés, saját gyártású tartalmakkal rendelkező részlegétől.