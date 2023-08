Számos oka lehet annak, ha a szúnyogok jobban „kedvelik” a mi vérünket, mint másokét. A szúnyogok alapvetően a szén-dioxid kibocsátást észlelik a környezetükben, azaz a kilégzésünket. A szén-dioxid változása jelzi számukra a potenciális gazdatestet, ehhez társulhat további faktorként a testhőmérséklet és a testszagok – számol be róla a bien.hu.

Egy 2015-ös tanulmány szerint az egypetéjű ikrektől származó szagok jobban vonzzák a szúnyogokat. Akinek azonban többféle mikroba található a bőrén, az kevésbé vonzó a számukra.

A kutatások arra is rámutatnak, hogy a fekete szín is jobban vonzza őket, és képesek bizonyos illatokat a gazdákkal és a vérükkel összekapcsolni. Ezzel pedig képesek egy idő után hamarabb kiszűrni a „jó minőségű” vért.

Nem minden vércsoportot csípnek A Journal of Medical Entomology tudományos lap egyik tanulmánya szerint a nullás vércsoportúakat kedvelik a legjobban a vérszívók, míg a legritkábban a B-s és A-s vércsoportúakat választják ki – írta meg korábban a Femina. Azonban azok sem élveznek prioritást a körükben, akiknek nem érződik az izzadságán a vércsoport jele.

az alkoholos italt fogyasztóknak is gyakrabban lehet csípésük. A terhes nőket is jobban kedvelik a szúnyogok, vélhetően azért, mert magasabb a testhőmérsékletük és több szén-dioxidot lélegeznek ki.





A vakarás nem segít

A szúnyogcsípést óhatatlanul vakarni kezdjük általában, pedig ez csak ront a helyzeten. A cikk szerint hasznosabb, ha krémet használunk, ha pedig ennek híján lennénk, akkor a citromlé és a teafilter is sokat segíthet.