Az energiatermelés- és ellátás folyamatának megismerése most talán fontosabb, mint eddig bármikor. Erőforrásainkkal való okos és takarékos bánásmód közös érdekünk, nemcsak az életminőségünk fenntartása múlhat rajta, de a környezetünk védelme is. Ennek jegyében rendezi meg idén harmadik alkalommal az Erőművek Éjszakáját október 28-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Céljuk, hogy az energia- és távhőtermelés kulisszatitkainak bemutatásával felhívják a figyelmet arra, környezetünk védelme érdekében is érdemes tudatosan bánni erőforrásainkkal.

Az idei program sok izgalmas újdonságot ígér, az ország legnagyobb atom, lignit, szolár, távhő és biomassza erőművei mellett megnyitnak a víziközmű-szolgáltatók és hulladékgazdálkodók telephelyei is, például az 1974-ben üzembe helyezett Kiskörei Vízerőmű vagy a bátaapáti radioaktívhulladék-lerakó.

Gyetván Csaba, az Erőművek Éjszakájának nagykövete Magyarország legnagyobb vízerőműjében Kiskörén

Magyarország a vizek országa, így vízből sosem elég, a program során 21 helyszínen látogathatók a „vizes”, vagyis víz- és szennyvízközmű-szolgáltatók, hogy többet is megtudhassunk a háztartásokból kikerülő szennyvíz biztonságos elvezetéséről, kezeléséről. Ez a folyamat alapjaiban járul hozzá életminőségünk fenntartásához, mindennapi kényelmünkhöz. Emellett a fürdőszobai csapok megnyitása a távoli vizekre is kihat: a használt víz a telepekről megtisztítva a Tiszába, Dunába, végül a Fekete-tengerbe kerül.

Hazánk vizei nemcsak a közművesítés során hasznosulnak, az ország területén több vízerőmű is található. A már említett Kiskörei Vízerőmű például 28 MW beépített teljesítményével Magyarország legnagyobb vízerőműve. Az itt megtermelt energia mennyisége a hazánkban vízenergiából előállított villamos energiának nagyjából a fele, ami 40-45 ezer átlagos fogyasztási igényű háztartás éves energiaellátását biztosítja.

A víz ereje iránt érdeklődőknek egészen különleges élményben is részük lehet, ha október 28-án 17 és 22 óra közötti időszakban meglátogatják a győri víztornyot; a 237 lépcsőfokon felsétálva a torony tetejében kialakított kilátóból csodás panoráma tárul eléjük: Győr városa az esti fényekben.

A győri víztorony felülnézetből



A városi élet körforgásának egyik legnagyszerűbb vívmánya a hulladéktüzelésű erőmű. A fogyasztás következtében termelt kommunális hulladékkérdés fenntartható megoldása a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű tevékenysége. A létesítményben tematikusan ártalmatlanítják a Budapesten keletkező települési szilárd hulladék mintegy 60%-át. Az erőmű évi mintegy 420 ezer tonna kommunális hulladékot hasznosít, amivel 13 ezer lakás fűtéséhez és 45 ezer lakás villamos energia ellátásához járul hozzá.

Az egyik legizgalmasabb helyszínnek ígérkezik idén Bátaapáti, ahol egyedülálló lehetőségük lesz a látogatóknak, hogy bepillantást nyerjenek Magyarország egyetlen radioaktívhulladék-tárolójába. Beléphetnek az úgynevezett ellenőrzött zónába, ahol a 34 millió éves gránit kőzetben alakították ki a tárolót. Itt megtekinthetik az első tárolókamrát, amely már megtelt hulladékcsomagokkal, valamint a második tárolókamrát, amely készen áll az új kompakt hulladékcsomagok fogadására.

Bátaapáti Radioaktívhulladék-tároló tárolókamrája



Az energetikai szemléletváltás fontos üzenete az Erőművek Éjszakájának. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eltökélt annak érdekében, hogy a nehéz időkben is minél tudatosabban és okosabban használjuk a rendelkezésünkre álló energiát. Ahogy Horváth Péter János, a MEKH elnöke kifejtette,

Ha visszatekintünk a mögöttünk hagyott hónapokra, megállapíthatjuk, hogy az energetika, az energia- és ellátásbiztonság, a tudatos energiafogyasztás a mindennapi közbeszéd kikerülhetetlen témáivá váltak. Országos rendezvényünk fő üzenete talán időszerűbb, mint valaha: ha megismerjük az energiatermelés és -ellátás folyamatait, akkor talán okosabban és takarékosabban bánunk energiaforrásainkkal, amivel a környezetünket is óvjuk.

Biomassza-tüzelésű blokk a pécsi hőerőműben



Energiaellátásunk legfőbb szereplői az atom- és villamosenergia, illetve megújuló erőforrásként a biomassza. Utóbbi jelentős képviselői a pécsi és a miskolci biomassza fűtőművek, melyek összesen 32 600 lakás és 1000 intézmény távhőszolgáltatását biztosítják. A látogatók mindkét erőműben megtekinthetik működés közben a legmodernebb műszaki megoldásokkal rendelkező biomassza elégetésére alkalmas kazánokat. A távhő a megújuló energia felhasználásán túl is jelentős figyelmet kap az idei évben. 2022-ben a Távhőszolgáltatás Napja és az Erőművek Éjszakája szorosan kapcsolódik egymáshoz, így amellett, hogy az érdeklődők megismerhetik a fűtőműveket, részesei lehetnek azoknak a közösségi élmény alapú programoknak is, amelyekkel a távhőszolgáltatók az ország számos pontján várják majd a látogatókat.

Idén Magyarország egyetlen jelentős hazai lignitre alapozott, primer energiaforrása, a második legnagyobb villamosenergia-termelő Mátrai Erőmű is megnyitja kapuit. Kisvonatos kirándulás keretében bemutatják az erőmű monumentális létesítményeit, valamint egy világszabadalommal rendelkező berendezést: a Heller–Forgó-féle száraz hűtőtornyokat, melyek egyikébe kísérővel be is mehetnek a vendégek.

Hazánk második legnagyobb villamosenergia-termelő erőműje: a Mátrai Erőmű



Ez a nap arra is lehetőséget ad, hogy nagyrabecsülésünket fejezzük ki azok előtt a szakemberek előtt, akik a nap 24 órájában gondoskodnak az ország és háztartásaink energiaellátásáról, biztosítják a számunkra a meleget, a tiszta ivóvizet, elszállítják és kezelik a keletkező szennyvizet és hulladékot.

– mondja Horváth Péter János, a MEKH elnöke. Mindez, ami mindennapjaink természetes velejárója, nem kis feladat. Az, hogy felkapcsoljuk a villanyt, feltekerjük a radiátort vagy éppen egy fárasztó nap után forró fürdőt veszünk, egy hosszú és több lépcsős folyamat eredménye. Erőforrásaink végesek, de ha okosan és tudatosan használjuk a megújuló energiákat és mindazt, amit a környezetünk ad, nem kell attól tartanunk, hogy elfogy az energia.

Az Erőművek Éjszakáján a programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre regisztrálni a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon lehet. Érdemes követni a MEKH Facebook-oldalát is, ahol a szervezők további érdekességeket osztanak meg.