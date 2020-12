A Gmail babérjaira tör a Zoom

A jelentések szerint többé nem éri be a videós meetingekkel a Zoom: saját levelezőt és naptárat indítana - írja a PC World.

A koronavírus-járvány kevés nyertese közé tartozik a Zoom videokonferenciás szolgáltató, amelynek a legtöbben a létezéséről sem tudtak 2020-ig. A cég viszont nem ragadna le a pünkösdi online meetinges királyságnál, ezért új területek felé is nyitnak.

A portál cikke szerint első lépésként saját levelezőt és naptárat indítana a cég, mivel ezek jól kapcsolódhatnak a konferenciahívásokhoz. Állítólag a tervek szerint integrálná is egyiket a másikba a Zoom. A cél a következő-generációs e-mail-élmény megalkotása.

Az emailes piacot itthon a Google a Gmaillel és a Microsoft az Outlookkal dominálja, máshol is leginkább a Yahoo tudott versenyben maradni. Kérdés, hogy milyen siker vár most így a cégre, de a Zoom levelezője már 2021-ben elindulhat, ha a vezetés később is népszerű és jövedelmező ötletnek látja.