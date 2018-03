Ezt biztos nem tudta az RTL Klub népszerű műsoráról

Kattintson a cikk megnyitásához

Károly egy Porsche 997 Turbóval autózott Budapesten fővárosban. Az autó alacsony építésű, ezért az átlagosnál is jobban ki van téve a kátyúkból eredő kockázatnak. A szaknyelv ?útfolytonossági hibának? nevezi a kátyúkat, függetlenül attól, hogy nagyobb repedések vagy tankcsapda méretű szakadékok az úttesten. Károly óvatosan, 50 km/órás sebességgel haladt éjszaka a félreeső úton, amikor hirtelen a jobb első, majd a jobb hátsó kerekével is áthaladt egy termetes kátyún. Ez megütötte az autó alját, károsította a felniket, a gumikat, az első és hátsó futóművet és a légterelőket, illetve a Porsche küszöbjeit is. Aki egy kicsit ismeri az újként körülbelül 40 millió forintos 997 Turbó alkatrészárait, az már sejti, hogy Károly autójában néhány másodperc alatt körülbelül kétmillió forint kár keletkezett.