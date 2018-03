Jelentősen megváltozik az életünk - ezt Ön is megérzi!

A technológiai fejlődés megállíthatatlan, így aki most lemarad, az hatalmas hátrányokat lesz kénytelen elszenvedni a jövőben – többek közt erről is szó volt a Napi.hu médiatámogatásával megvalósuló think.BDPST konferencián.

Néhány évtizede az amerikai volt a legnagyobb gazdaság, de ma már több területen beelőzte őt Kína. Ez megváltoztatta a világ politikai térképét, főleg úgy, hogy a jövőben várhatóan több területen is világelső lesz Kína - mondta Palotai Dániel, az MNB gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgatója, aki szerint az ázsiai ország jövőjét az fogja meghatározni, hogy igen jelentős összeget költenek a technológiai fejlesztésekbe.

A magyar munkaerőpiaccal kapcsolatban elmondta, hogy itt adott demográfiai helyzettel kell szembenézni, mivel az importált munkaerővel nem lehet a magas hozzáadott értékű munkákat elvégeztetni. Ezért fontos kérdés, hogyan fogunk képzett munkaerőt találni - mondta Palotai. Ugyancsak nagy kihívás, hogy nyugaton nagyobb fizetést adnak, ez pedig vonzó sok magyar számára, akiket meg kell próbálni itthon tartani.

Itthon ráadásul a kkv-k adják a foglalkoztatás kétharmadát, így az, hogy mi történik ebben a szektorban, az egész ország sorsát befolyásolhatja. Sokat számít, hogy az általuk adott fizetés elmarad egyelőre a multinacionális cégek által nyújtott munkabértől - éppen ezért azt is fontos feladatnak nevezte Palotai, hogy támogassa az állam a kis és közepes vállalatokat és sikerüljön csökkenteni ezt a különbséget. Ehhez kell a termelékenység növelése is, ami nélkül nem lehet elérni, hogy tartósan emelkedjenek a bérek - ismerte el az MNB szakértője.

Régebben az alacsony munkaerőköltség elég volt ahhoz, hogy Magyarország versenyképes legyen, ez azonban ma már nem elég. Szükség van arra is, hogy magas hozzáadott értékű munkahelyek jöjjenek létre, így többet kell költeni többek közt kutatás-fejlesztésre is - emelte ki a szakember. Az új technológiákról azért sem marad lemaradni, mert ezek ma már sokkal gyorsabban el tudnak terjedni, mint régen, így ha most lemaradunk, úgy félő, hogy olyan hátrányt szedünk össze, amit később sokkal nehezebb lesz ledolgozni.

A világot pedig az fogja meghatározni, hogy a robotika, a mesterséges intelligencia mennyire fogja átalakítani a munkaerőpiacot. Palotai szerint minden bizonnyal lesznek olyan foglalkozások - például a könyvelői -, amelyeket ki lehet majd váltani automatizmusokkal, ezekre pedig időben fel kell készülni. "A biotechnológiában sok jó magyar cég van, ahogy az e-autózásban, az önvezető autóknál és az ICT-szektorban is kiváló lehetőségeink vannak. Nem szabad megfeledkezni a mezőgazdaságról és az e-sportokról sem" - zárta előadását az MNB gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgatója.

Mit hoz a 21. század?

A technológiai átalakulás nagyon gyorsan jön, szinte naponta látni ennek hatásait - mondta Paál Laura, GE Digitaltől. Szerinte ez jó dolog, hiszen ezáltal jelentősen lehet javítani a munka minőségét. A fő kihívásnak azt nevezte, hogy sikerüljön jól meghatározni, hogy mely munkafolyamatokat kell egyszerűsíteni, automatizálni. "A dolgozókat is meg kell győzni, hogy ez nem visszaesés, ettől nem fogják elveszíteni a munkájukat" - emelte ki Paál, aki szerint a digitális átalakulás az egész GE-t jelentősen áthatja.

A technológiai fejlődés az egész világra hatással van, hiszen nagyjából mindent meghatároz. Ennek megfelelően ma már mindenki arról beszél, hogyan fogja átalakítani a világot. Ugyanakkor a technológia nagyon beruházás igényes és az is nagyon fontos kérdés, hogyan fogadjuk el ezeket a fejlesztéseket, illetve hogyan tudjuk őket beemelni a mindennapi életbe - mondta Cséfalvay Zoltán, Magyarország OECD-képviselője.

Amennyiben azt nézzük, hogy a technológiai fejlődés hogyan alakítja át életünket, akkor megdöbbentő változásokat látunk. Az okostelefont például csak 10 éve találták fel, azóta már az emberiség többsége nagyjából függővé vált tőlük - hangoztatta Jens Redmer a Googletől. Olyan technológiákat használunk, amiket 20 éve még mindenki sci-fi-nek hitt. Ez pedig számos kérdést vett fel: milyen hatása van a munkaerőpiacra, a lakosságra. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni szerinte azt sem, hogy sok európai kkv máig nem használja ki a technológia nyújtotta lehetőségeket, így ezen a területen bőven van még tér az előrelépésre. "Aki nem lép most, bármelyik szektorban dolgozzon is, az véglegesen lemaradhat" - emelte ki Redmer, aki szerint a változásra jó példa maga a Google is, amely szimpla internetes keresőprogramként kezdte, ma pedig már alig van olyan terület, ahol ne képviselné magát. "Folyamatosan változunk, mint vállalat, e nélkül ma már nem lehet talpon maradni" - mondta Redmer.

A trend mindig is az volt, hogy idővel csökkennek az árak. Így vélhetően a robotok ára is zuhanni fog, ami mindent megváltoztathat, hiszen ezután immár a kkv-knak is lesz pénze erre a technológiára - tette hozzá Cséfalvay. Minden technológiai fejlesztés időt takarít meg, a mosógép ugyanúgy, mint az önvezető autó. A robotok miatt az OECD szerint a jelenlegi munkahelyek 9-10 százaléka megszűnik, ennél is nagyobb arányuk pedig átalakul, ahogy természetesen lesznek újonnan létrejövő munkakörök is.

Ez ugyanakkor leginkább egy lehetőség a gazdaság számára, hiszen sosem volt még ilyen egyszerű létrehozni valami újat a technológiai segítségével - tette hozzá Redmer, aki szerint ugyanakkor az újtól való félelem továbbra is megvan az emberekben, ezen először túl kell lépni.

A fotó forrása: Shutterstock.