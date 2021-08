A többnyire felnőtt tartalmak közvetlen értékesítésről ismert OnlyFans weboldala még januárban indította el saját szolgáltatását, ami egészen idáig tiltólistán volt a Google és az Apple alkalmazásboltjaiban. A héten azonban a legújabb OFTV nevű applikációjukkal a vállalat erőteljes reklámkampányba kezdett, amivel már olyan embereket céloznak meg, akik nem a megosztó platform meglévő, szexuális tartalmakra vágyó vagy azokat szolgáltató ügyfelei.

Mivel az OFTV-n nincsen felnőtt tartalom, valamint közvetlen ráhatás sem az alkotók bevételére, így képesek vagyunk az az alkalmazásboltban maradni.

– nyilatkozta Tim Stokely, a cég vezérigazgatója a Bloombergnek.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó A járvány egy riasztó trendet is láthatóvá tett a magyar neten

A minden eszközön elérhető alkalmazás része az OnlyFans azon kísérletének, hogy túllépjen a felnőtt tartalmakon, és a Patreonhoz hasonló semleges finanszírozási platformként pozicionálja magát, amely lehetővé teszi a szórakoztatóiparban tevékenykedő művészek, zenészek és alkotók számára, hogy a rajongói támogatásokból jövedelemhez jussanak. A hétköznapi, korosztályfüggetlen tartalomgyártók kiemelésére irányuló törekvések része a mostani alkalmazás népszerűsítése is.

Fősodorba vágynak

Az OnlyFans a felkapott Patreon mellett egyike azon vállalatoknak, amelyek közvetlen pénzszerzési lehetőségét kínálnak azoknak a tartalomgyártóknak, akik lelkes rajongótáborral rendelkeznek. Látva ezek népszerűségét, a legnagyobb technológiai óriáscégek is megpróbáltak ráugrani a trendre: A YouTube, a Twitter és az Instagram is létrehozott módszereket arra, hogy felhasználóik pénzt kérhessenek a rajongóktól egyes posztokért.

A platform 2016-os indulása óta több mint 3 milliárd dollár értékben fizetett alkotói jövedelmet, a bevétel pedig tavaly több mint 553 százalékkal nőtt, amikor a világjárvány pénzügyi nehézségei miatt sokan fordultak a szolgáltatásához kiegészítő jövedelemforrásért. Bár már most is nyereségesek, a további növekedés érdekében legalább 1 milliárd dolláros tőkebevonást terveznek megvalósítani. A Bloomberg szerint az OnlyFans elsősorban azért szeretne mainstream platformmá válni, hogy olyan hirdetőket is meg tudjon szerezni, akiket aggasztanak a felnőtteknek szóló tartalmak. Emellett még ha a szolgáltatást el is fogadnák a meglévő érzékeny tartalmakkal együtt, az alkotók így sem járnának jól, mivel a platform részesedése mellett további 30 százalékot veszítenének az alkalmazásboltok díjai miatt.

Elcsábítanák a patronálókat

Az OFTV viszont nem értékesíti a tartalmakat, valamint tiltaná a felhasználóknak a kéretlen videók feltöltését, amivel teret engedhetne a kevésbé pornográf alkotóknak is kibontakozni. Ehhez viszont a platformnak le kell vetkőznie a megosztó imázsát, illetve meg kellene mutatnia, hogy jövedelmező szolgáltatást tud nyújtani számukra. Végtére is az oldal eddigi sikere talán inkább a tartalom jellegének és az olykor egészen fanatikus rajongóknak köszönhető, mintsem magának a platformnak.

Bár az OnlyFans hírneve jelenleg elválaszthatatlanul kötődik a pornóhoz, kétségtelenül hatalmas jelenléttel bírnak az online térben: több mint 1 millió "alkotóval", valamint – a tavaly decemberi adatok szerint – mintegy 85 millió felhasználóval büszkélkedhet, akik 2 milliárd dollár éves forgalmat generálnak, és amelyből az oldal tulajdonosa 20 százalékos részesedést kap - írja a The Verge. Ez is rávilágít arra, hogy a szexipart csak erősítette a koronavírus-járvány és a karanténidőszak.

Az applikáció ingyenes és nem tartalmaz hirdetéseket – a vállalat nem tervezi, hogy előfizetési díjért cserébe kínáljon OFTV-hozzáférést –, ehelyett inkább marketingeszközként működik az alkotók és az OnlyFans márka számára. Emellett a cég úgy véli, hogy akik például az említett Patreont használnák arra, hogy exkluzív hozzáférést kérjenek mondjuk egy podcast epizódhoz, inkább az OnlyFans használatát kellene megfontolniuk.