Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

OTP-riasztás: csalók próbálkoznak

Netbanki belépéshez kérnek adatokat csalók az OTP Bank ügyfeleitől - közölte a pénzintézet.

"Tájékoztatjuk, hogy ismeretlenek bankunk nevében e-mailen próbálnak ügyféladatokat kicsalni. A hamis levélben arra kérik a gyanútlan ügyfeleket, hogy kattintsanak egy linkre, és ott adják meg az internetbanki belépéshez szükséges adataikat. Arra kérjük, hogy ne adja meg az adatait!" - szól az OTP netbanki felületén látható figyelmeztetés. A bank egyúttal közölte, megtette a szükséges biztonsági és jogi lépéseket.

Így nem kérnek adatot a bankok

A csalók körében népszerű az úgynevezett adathalász kísérlet, amellyel az ügyfelektől kérnek titkos adatokat, hogy hozzáférjenek például a netbanki fiókjukhoz.

Lényeges, hogy sem az OTP, sem a többi magyarországi bank soha semmilyen alkalommal nem kéri az ügyfelek titkos adatait e-mailben, sms-ben, vagy postai úton. Célszerű az ilyen típusú üzeneteket haladéktalanul törölni, a kapott e-mail mellékleteket pedig nem szabad megnyitni.

A Magyar Nemzeti Bank korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy aki mégis megadta volna a titkos adatait csalóknak, az haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a bankjával. Ezt most az OTP újra megerősítette és kéri az érintetteket, ismeretleneknek soha ne adjanak ki banki vagy személyes adatokat. Az OTP egyúttal azt kéri, hogy aki most mégis megadta volna az adatait, az jelentkezzen a banknál a 06 1 3 666 666-os telefonszámon vagy jelezze ezt az informacio@otpbank.hu címre küldött e-mailben.



A kép forrása: OTP

Megunták a döntéshozók

Az utóbbi években többször voltak adathalász-kísérletek a magyar bankoknál és az uniós társaiknál is. Az Európai Unió ezt megunta és intézkedéseket tervez. A tagországok igazságügyi miniszterei ugyanis március elején elfogadták a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás elleni küzdelemről szóló irányelvről szóló állásfoglalást.

Az irányelv célja a jelenlegi szabályok naprakésszé tétele annak érdekében, hogy biztosítsák a világos, hatékony és technológiasemleges jogi keretet, valamint kiküszöböljék azokat a működési nehézségeket, amelyek akadályozzák a tagországi és a határon átnyúló nyomozást és büntetőeljárást. Az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács álláspontja meghatározza és összehangolja a bűncselekmények fogalmát a bankkártyák, elektronikus- és mobilfizetések, virtuális pénznemek használata, valamint az áldozat számítógépén végzett adathalászat és hackertámadás okozta károk esetére.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.